31-летняя жительница Волгоградской области родила 9 детей

В девятый раз мамой стала 31-летняя жительница Иловлинского района Мария Холова, сообщает ИА "Высота 102". Малышку ростом 54 сантиметра и весом 3490 грамм назвали Джасминой.

По информации облздрава, несмотря на тяжелое протекание беременности, все прошло успешно. Женщину за две недели до предполагаемого срока родов госпитализировали в волгоградский перинатальный центр № 2. Сейчас мать и ребенок находятся под наблюдением специалистов, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.





«У меня семья самая обычная, а вот у мужа многодетность - настоящая традиция. У его родителей пятеро детей, у прародителей — пятнадцать. Дома нашу Джасмину ждут четыре брата и четыре сестры. Старшей из помощников 14 лет, младшей - четыре. Дети все умеют, очень нам с мужем помогают во всем», - рассказала Мария Холова.