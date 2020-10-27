«Золотой» возраст: представители филиала ООО «Капитал МС» продолжают оказывать волонтерскую помощь во всех районах Волгоградской области
Общество 27.10.2020 15:29 Новости компаний
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27.10.2020 15:29 Новости компаний
В связи с продлением ограничительных мер из-за распространения COVID-19 страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области продолжают оказывать волонтерскую помощь в своих районах застрахованным 65+. Об этом «ИА «Высота 102» сообщили в страховой компании.
Так, страховой представитель Советского офиса филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области Заславская Светлана Владимировна в период продолжающейся пандемии посетила застрахованную, которой доставила на дом продукты питания и лекарства, а так же вручила информационные материалы компании ООО «Капитал МС».
Активно продолжает помогать пожилым жителям своего района и представитель офиса в г. Урюпинск Плотицына Оксана Викторовна. Оксана осуществляет доставку наборов продуктов на дом по просьбе людей «золотого возраста». Передача продуктов происходит четко с соблюдением правил – наличие маски, перчаток и соблюдение социальной дистанции.
Аксана Кудаева - страховой представитель 2 уровня офиса в Тракторозаводском районе г. Волгограда организовала закупку и доставку на дом продуктов питания, медикаментов жительнице Волгограда преклонного возраста. Также специалист оказывает помощь по уборке жилья и приготовлению пищи.
Всем застрахованным специалисты советуют в случае возникновения вопросов обращаться в контакт-центр Филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области по телефону: 8(8442) 55-01-65.
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