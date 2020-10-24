



В прибрежной зоне Тракторозаводского района Волгограда начали строить локальное очистное сооружение. Как сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе мэрии, рядом с улицей Грамши рабочие готовят площадку под будущий объект, завозят материалы и спецтехнику. Мероприятия проводятся в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги», вошедшего в нацпроект «Экология».

Сейчас специалисты заняты берегоукреплением на участке строительства и формированием песчаного основания, необходимого для монтажа коммуникаций. Производительность сооружения составит 100 литров в секунду. Сюда будут поступать ливневые стоки с улиц нескольких микрорайонов. Попадающие в систему стоки пройдут трехступенчатую систему очистки. И уже доведенная до нормативных показателей вода будет поступать в Волгу.

Создаваемая в Волгограде сеть локальных очистных сооружений позволит ежегодно очищать свыше миллиона тонн воды, что благотворно скажется на состоянии Волги и улучшит экологическую ситуацию в городе. На сегодняшний день уже возведен один ЛОС на водовыпуске по улице Калинина в Ворошиловском районе. Сооружение прошло пусконаладочные работы. На завершающей стадии находится и строительство еще одного объекта на улице 13-й Гвардейской в Центральном районе.



