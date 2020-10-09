Телеком

Под цифровой защитой: «Ростелеком» в Волгограде провел интерактивный урок по кибербезопасности

Телеком 09.10.2020 09:46
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09.10.2020 09:46


«Ростелеком» в Волгограде рассказал юным кванторианцам о правилах безопасности в интернете в формате открытого урока. Его участниками стали школьники, посещающие различные направления детского технопарка «Кванториум Политех».», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Эксперт по информационной безопасности «Ростелекома» Александр Галкин поделился с ребятами основными принципами при работе в социальных сетях и в интернете в целом. Участники урока обсудили тактику безопасного поведения в сети и выстроили план действий при возможных угрозах в цифровой среде.
«Современные дети много времени проводят в сети, и наша задача – вооружить их знаниями об элементарных правилах интернет-безопасности. “Ростелеком” сегодня – ведущий интернет-оператор и разработчик IT-платформ и цифровых инновационных решений, поэтому мы берем на себя ответственность за просветительскую деятельность в области кибербезопасности подрастающего поколения. Проведение обучающих занятий – это еще один вклад в создание безопасной цифровой среды для юных пользователей», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В рамках интерактивного урока также состоялась викторина, в ходе которой дети отвечали на вопросы по теме цифровой безопасности. В итоге самые внимательные и эрудированные ученики получили сувениры от «Ростелекома».
«Развитие технологий сегодня не обходится без интернет-пространства, поэтому важно, чтобы дети чувствовали себя в нем защищенными. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку наших и реализацию собственных инициатив в совместной работе с подрастающим поколением. Уверена, что число наших совместных проектов будет расти», – поделилась Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».
«Ростелеком» принимает участие в работе детского технопарка «Кванториум Политех» с момента его открытия. Сотрудники компании курируют проекты, созданные учениками технопарка, способствуют их развитию и продвижению, проводят различные мастер-классы, организуют лекции и открытые уроки.

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