Телеком 09.10.2020 09:46
0
09.10.2020 09:46
«Ростелеком» в Волгограде рассказал юным кванторианцам о правилах безопасности в интернете в формате открытого урока. Его участниками стали школьники, посещающие различные направления детского технопарка «Кванториум Политех».», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Эксперт по информационной безопасности «Ростелекома» Александр Галкин поделился с ребятами основными принципами при работе в социальных сетях и в интернете в целом. Участники урока обсудили тактику безопасного поведения в сети и выстроили план действий при возможных угрозах в цифровой среде.
«Современные дети много времени проводят в сети, и наша задача – вооружить их знаниями об элементарных правилах интернет-безопасности. “Ростелеком” сегодня – ведущий интернет-оператор и разработчик IT-платформ и цифровых инновационных решений, поэтому мы берем на себя ответственность за просветительскую деятельность в области кибербезопасности подрастающего поколения. Проведение обучающих занятий – это еще один вклад в создание безопасной цифровой среды для юных пользователей», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
В рамках интерактивного урока также состоялась викторина, в ходе которой дети отвечали на вопросы по теме цифровой безопасности. В итоге самые внимательные и эрудированные ученики получили сувениры от «Ростелекома».
«Развитие технологий сегодня не обходится без интернет-пространства, поэтому важно, чтобы дети чувствовали себя в нем защищенными. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку наших и реализацию собственных инициатив в совместной работе с подрастающим поколением. Уверена, что число наших совместных проектов будет расти», – поделилась Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».
«Ростелеком» принимает участие в работе детского технопарка «Кванториум Политех» с момента его открытия. Сотрудники компании курируют проекты, созданные учениками технопарка, способствуют их развитию и продвижению, проводят различные мастер-классы, организуют лекции и открытые уроки.
Реклама
МегаФон назвал новые места притяжения россиян08.10.2020 12:24
Телеком 08.10.2020 12:24
Четыре года экслюзива: Wink покажет матчи чемпионата Бразилии по футболу08.10.2020 10:06
Телеком 08.10.2020 10:06
Дом онлайн: видеонаблюдение от «Ростелекома» подключили 2,5 тысячи жителей Волгоградской области07.10.2020 10:17
Телеком 07.10.2020 10:17
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink06.10.2020 10:06
Телеком 06.10.2020 10:06
Выезд из карантина: где отдохнули волгоградцы этим летом по данным Big Data МТС30.09.2020 15:11
Телеком 30.09.2020 15:11
В личном кабинете организации доступна статистика регистраций в Единой биометрической системе28.09.2020 17:50
Телеком 28.09.2020 17:50
На автодроме в Сочи даже мобильный интернет показал рекорды скорости28.09.2020 13:07
Телеком 28.09.2020 13:07
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсы23.09.2020 17:43
Телеком 23.09.2020 17:43
«Ростелеком» получил высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса-202023.09.2020 13:55
Телеком 23.09.2020 13:55
МегаФон запускает опцию «Копилка минут»23.09.2020 12:44
Телеком 23.09.2020 12:44
Сегодня в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма «Вивариум»17.09.2020 15:41
Телеком 17.09.2020 15:41
С цифрой в школу: «Ростелеком» запустил для волгоградских школьников онлайн игру «Уроки логики»17.09.2020 14:38
Телеком 17.09.2020 14:38
«Ростелеком» разместил в облаке крупнейшую в России электронную площадку грузовых железнодорожных перевозок15.09.2020 14:10
Телеком 15.09.2020 14:10
«Азбука интернета» – волгоградским пенсионерам с осени до лета11.09.2020 13:04
Телеком 11.09.2020 13:04
ВТБ переходит на единую телекоммуникационную сеть «Ростелекома»07.09.2020 12:20
Телеком 07.09.2020 12:20
Реклама