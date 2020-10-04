Водителям питерского перевозчика запретили выгонять пенсионеров из автобуса №123 "Волжский-Волгоград"





Льготы на проезд в автобусах №№123 и 146 после смены перевозчика действуют в прежнем объеме. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. Напомним, ранее информагентство опубликовало новость о том, что водитель автобуса №123 отказывался пускать в салон транспорта пенсионеров с социальными проездными, которые он назвал не действительными.

«Согласно условиям государственного контракта, в течение срока его действия перевозчик обязан перевозить пассажиров и багаж автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ установлено, что регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с предоставлением всех действующих льгот на проезд», - пояснили в пресс-службе администрации региона.

Также пассажиры отметили после смены перевозчика резкое снижение количества рейсов автобуса №123. По данным информагентства, причиной тому могло явиться сокращение объема поступления в регион федеральных субсидий на пассажирские перевозки.

С 1 октября по итогам аукциона перевозчиком по автобусных маршрутах №№ 123 и 146 является ООО «Волгоградский автобусный парк», дочернее предприятие компании «Питеравто» (Санкт-Петербург). В Волгограде «ВАП» осуществляет автобусные перевозки с начала 2017 года.







