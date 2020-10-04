Водителям питерского перевозчика запретили выгонять пенсионеров из автобуса №123 "Волжский-Волгоград"
Общество 04.10.2020 21:16
0
04.10.2020 21:16
Льготы на проезд в автобусах №№123 и 146 после смены перевозчика действуют в прежнем объеме. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. Напомним, ранее информагентство опубликовало новость о том, что водитель автобуса №123 отказывался пускать в салон транспорта пенсионеров с социальными проездными, которые он назвал не действительными.
«Согласно условиям государственного контракта, в течение срока его действия перевозчик обязан перевозить пассажиров и багаж автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ установлено, что регулярные перевозки по регулируемым тарифам осуществляются с предоставлением всех действующих льгот на проезд», - пояснили в пресс-службе администрации региона.
Также пассажиры отметили после смены перевозчика резкое снижение количества рейсов автобуса №123. По данным информагентства, причиной тому могло явиться сокращение объема поступления в регион федеральных субсидий на пассажирские перевозки.
С 1 октября по итогам аукциона перевозчиком по автобусных маршрутах №№ 123 и 146 является ООО «Волгоградский автобусный парк», дочернее предприятие компании «Питеравто» (Санкт-Петербург). В Волгограде «ВАП» осуществляет автобусные перевозки с начала 2017 года.
Реклама
Иномарка СУ СКР по Волгоградской области больше не летает по встречке с мигалкой04.10.2020 18:21
Общество 04.10.2020 18:21
В Волгограде жителей Дзержинского района удивили восстановлением безнадежно убитой дороги04.10.2020 16:35
Общество 04.10.2020 16:35
«Он только начал познавать мир»: Архипу из Волгограда нужны средства на реабилитацию04.10.2020 14:43
Общество 04.10.2020 14:43
Скандал с увольнением тренеров по плаванию прокомментировали в мэрии Волжского04.10.2020 14:38
Общество 04.10.2020 14:38
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателей04.10.2020 10:03
Общество 04.10.2020 10:03
Волгоградские вузы снова переходят на удаленку04.10.2020 08:24
Общество 04.10.2020 08:24
Ситуация накалена до предела: Волгоградская область может запылать03.10.2020 17:07
Общество 03.10.2020 17:07
Чиновники Волгоградской области оправдались за проблемы в реализации программы переселения03.10.2020 11:00
Общество 03.10.2020 11:00
ТОП-10 вопросов родителей, поступающих на горячую линию по школьному питанию03.10.2020 08:31
Общество 03.10.2020 08:31
Школы Волгоградской области стали участниками проекта «Урок цифры», разработанного при поддержке Сбербанка02.10.2020 18:22
Общество 02.10.2020 18:22
Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблоках02.10.2020 15:28
Общество 02.10.2020 15:28
Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилится02.10.2020 14:46
Общество 02.10.2020 14:46
ВТБ: россияне сократили траты на лекарства в сентябре02.10.2020 13:39
Общество 02.10.2020 13:39
В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-1902.10.2020 12:53
Общество 02.10.2020 12:53
Снова много заболевших: Волгоградская область остается в тисках коронавируса02.10.2020 12:14
Общество 02.10.2020 12:14
Реклама