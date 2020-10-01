В волгоградском музее на свой юбилей сварили варенье из картофеля

Общество 01.10.2020 10:44
0
01.10.2020 10:44
В честь 255-летия со дня основания поселения Сарепта музей-заповедник поделится с посетителями уникальными кулинарными секретами переселенцев. Старинные рецепты сарептян долгое время хранились в фондах музея и в честь памятной даты «Старая Сарепта» подготовила для гостей вкусный подарок. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее "Старая Сарепта", в сувенирной лавке доступны пикантные приправы и соусы, которые удивят любого гурмана необычными и яркими сочетаниями ингредиентов. Так, здесь появилась необычная заготовка на зиму – сарептское картофельное варенье. Варенье из картофеля выходит пряным и нежным, с яркими нотками специй.
Также в сувенирной лавке гости смогут приобрести горчицу с нардеком, которую готовят по особому рецепту. Традиционная приправа к мясным блюдам с тонким ароматом удивит сладко-острым вкусом. Пикантность горчице придает нардек – густой арбузный мед, сваренный из сока.
Кроме того, в ассортименте появятся душистые смеси специй с паприкой, кориандром, острым перцем, базиликом, сельдереем, петрушкой и, конечно, с дробленой горчицей. Завершают линию новинок вяленые томаты с горчицей, которые станут отличным дополнением к любым блюдам.
Реклама
Волгоградские школы проверят на законность установки оборудования для распознавания лиц01.10.2020 13:34
Общество 01.10.2020 13:34
Питерский перевозчик «убивает» автобусы Волжский-Волгоград01.10.2020 13:19
Общество 01.10.2020 13:19
Волгоградец предложил бесплатно раздавать людям маски01.10.2020 10:58
Общество 01.10.2020 10:58
В Волжском иностранцы заняли скамейки в ожидании поезда на родину01.10.2020 08:24
Общество 01.10.2020 08:24
Не парьтесь: губернатор Волгоградской области закрепил новые запреты и рекомендации по борьбе с коронавирусом30.09.2020 16:41
Общество 30.09.2020 16:41
В Волгоградской области коронавирус унес жизни троих жителей шестьдесят плюс30.09.2020 15:36
Общество 30.09.2020 15:36
Буйный ветер с востока идет на Волгоградскую область30.09.2020 14:03
Общество 30.09.2020 14:03
Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭ30.09.2020 12:51
Общество 30.09.2020 12:51
Без грибов и рыбалки: жителей Волгоградской области не пустят в лес до середины октября30.09.2020 10:14
Общество 30.09.2020 10:14
«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавируса29.09.2020 16:32
Общество 29.09.2020 16:32
Ветерану под №1 в Волгоградской области отказали в жилье29.09.2020 13:59
Общество 29.09.2020 13:59
Статистика пугает: коронавирус в Волгоградской области не сдается29.09.2020 12:39
Общество 29.09.2020 12:39
В Волгограде следователи готовы отнестись с пониманием к уклонистам от военной службы29.09.2020 11:57
Общество 29.09.2020 11:57
В Волгоградской области коронавирус нашли в полсотне школ29.09.2020 11:30
Общество 29.09.2020 11:30
Домыслам не предаваться: в Волгоградской области проводят контртеррористическое учение29.09.2020 10:15
Общество 29.09.2020 10:15
Реклама