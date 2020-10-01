Общество

В волгоградском музее на свой юбилей сварили варенье из картофеля

Общество 01.10.2020 10:44
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01.10.2020 10:44


В честь 255-летия со дня основания поселения Сарепта музей-заповедник поделится с посетителями уникальными кулинарными секретами переселенцев. Старинные рецепты сарептян долгое время хранились в фондах музея и в честь памятной даты «Старая Сарепта» подготовила для гостей вкусный подарок. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее "Старая Сарепта", в сувенирной лавке доступны пикантные приправы и соусы, которые удивят любого гурмана необычными и яркими сочетаниями ингредиентов. Так, здесь появилась необычная заготовка на зиму – сарептское картофельное варенье. Варенье из картофеля выходит пряным и нежным, с яркими нотками специй.

Также в сувенирной лавке гости смогут приобрести горчицу с нардеком, которую готовят по особому рецепту. Традиционная приправа к мясным блюдам с тонким ароматом удивит сладко-острым вкусом. Пикантность горчице придает нардек – густой арбузный мед, сваренный из сока.
Кроме того, в ассортименте появятся душистые смеси специй с паприкой, кориандром, острым перцем, базиликом, сельдереем, петрушкой и, конечно, с дробленой горчицей. Завершают линию новинок вяленые томаты с горчицей, которые станут отличным дополнением к любым блюдам.

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