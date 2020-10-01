В волгоградском музее на свой юбилей сварили варенье из картофеля





В честь 255-летия со дня основания поселения Сарепта музей-заповедник поделится с посетителями уникальными кулинарными секретами переселенцев. Старинные рецепты сарептян долгое время хранились в фондах музея и в честь памятной даты «Старая Сарепта» подготовила для гостей вкусный подарок. Как сообщили ИА «Высота 102» в музее "Старая Сарепта", в сувенирной лавке доступны пикантные приправы и соусы, которые удивят любого гурмана необычными и яркими сочетаниями ингредиентов. Так, здесь появилась необычная заготовка на зиму – сарептское картофельное варенье. Варенье из картофеля выходит пряным и нежным, с яркими нотками специй.





Также в сувенирной лавке гости смогут приобрести горчицу с нардеком, которую готовят по особому рецепту. Традиционная приправа к мясным блюдам с тонким ароматом удивит сладко-острым вкусом. Пикантность горчице придает нардек – густой арбузный мед, сваренный из сока.

Кроме того, в ассортименте появятся душистые смеси специй с паприкой, кориандром, острым перцем, базиликом, сельдереем, петрушкой и, конечно, с дробленой горчицей. Завершают линию новинок вяленые томаты с горчицей, которые станут отличным дополнением к любым блюдам.



