Происшествия

Под Волгоградом иномарка врезалась в дом, есть пострадавшие

Происшествия 29.09.2020 10:21
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29.09.2020 10:21


Автомобиль "Hyundai", которым управлял 26-летний водитель, врезался в домовладение в Октябрьском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, водитель, ночью двигаясь в направлении моста через р. Терса, не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего совершил столкновение с домовладением.
В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир автомобиля с различными травмами были госпитализированы.

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