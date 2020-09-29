Под Волгоградом иномарка врезалась в дом, есть пострадавшие





Автомобиль "Hyundai", которым управлял 26-летний водитель, врезался в домовладение в Октябрьском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, водитель, ночью двигаясь в направлении моста через р. Терса, не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего совершил столкновение с домовладением.

В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир автомобиля с различными травмами были госпитализированы.



