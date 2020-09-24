Расследования 24.09.2020 16:19
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24.09.2020 16:19
Волжский городской суд избрал меру пресечения в отношении 33-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве супруга. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, волжанка проведет под стражей до 22 ноября 2020 года. Сама подозреваемая и ее защитник не возражали против ходатайства следствия о мере пресечения.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о жутком убийстве, которое произошло в Волжском 24 августа. 33-летняя женщина после конфликта нанесла своему мужу несколько ударов ножом в грудь, а затем расчленила тело, пытаясь замести следы убийства. Кровавая драма произошла после длительного совместного распития алкоголя. Известно, что в квартире находились двое детей - 3 и 5 лет. Были ли они свидетелями произошедшего, пока неизвестно. На следующий день после убийства женщина расчленила тело мужа, упаковала его останки в полиэтиленовые пакеты и спрятала в различных лесопосадках города Волжского, после чего вернулась к своей обычной жизни. Её беспокоило единственное - что останки потерпевшего могут растащить животные, поскольку женщине не удалось закопать их достаточно глубоко. Своими опасениями она даже поделилась с приятелем, после чего стало известно о совершенном преступлении.
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