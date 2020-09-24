Расследования

Суд в Волгоградской области арестовал подозреваемую в расчленении мужа женщину

Расследования 24.09.2020 16:19
0
24.09.2020 16:19


Волжский городской суд  избрал меру пресечения в отношении 33-летней местной жительницы, подозреваемой  в убийстве супруга. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, волжанка проведет под стражей до 22 ноября 2020 года. Сама подозреваемая и ее защитник не возражали против ходатайства следствия о мере пресечения. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о жутком убийстве, которое произошло в Волжском 24 августа. 33-летняя женщина после конфликта  нанесла своему мужу несколько ударов ножом в грудь, а затем расчленила тело, пытаясь замести следы убийства. Кровавая драма произошла после длительного совместного распития алкоголя. Известно, что в квартире находились двое детей - 3 и 5 лет. Были ли они свидетелями произошедшего, пока неизвестно. На следующий день после убийства женщина расчленила тело мужа, упаковала его останки в полиэтиленовые пакеты и спрятала в различных лесопосадках города Волжского, после чего вернулась к своей обычной жизни. Её беспокоило единственное - что останки потерпевшего могут растащить животные, поскольку женщине не удалось закопать их достаточно глубоко. Своими опасениями она даже поделилась с приятелем, после чего стало известно о совершенном преступлении. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Расследования
24.09.2020 13:06
Расследования 24.09.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2020 17:41
Расследования 23.09.2020 17:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2020 12:35
Расследования 23.09.2020 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2020 14:14
Расследования 22.09.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2020 09:51
Расследования 22.09.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2020 20:03
Расследования 21.09.2020 20:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2020 13:28
Расследования 19.09.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2020 15:30
Расследования 18.09.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 17:34
Расследования 17.09.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 17:32
Расследования 17.09.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 12:12
Расследования 17.09.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2020 11:07
Расследования 17.09.2020 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 17:50
Расследования 16.09.2020 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
16.09.2020 15:27
Расследования 16.09.2020 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2020 14:13
Расследования 16.09.2020 14:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
В Волгоградской области резко возросло число жалоб бизнеса на властный беспределСмотреть фотографии
16:51
Владимир Путин призвал губернаторов не обижаться на граждан за критикуСмотреть фотографии
16:19
Суд в Волгоградской области арестовал подозреваемую в расчленении мужа женщинуСмотреть фотографии
16:01
Сбербанк представил свой новый бренд – СберСмотреть фотографии
16:01
Слушаться Ольгу Зубареву: губернатор Волгоградской области расставил акцентыСмотреть фотографии
15:39
Бились и кувыркались: пять иномарок столкнулись на главном проспекте в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Медсестру детского сада в Волгоградской области оштрафовали за заболевшего коронавирусом ребенкаСмотреть фотографии
13:06
Абьюзера в Волгоградской области судят за подталкивание жены к суицидуСмотреть фотографии
12:51
Депутата ГД от Волгоградской области Кувычко и ее коллег обвинили в лицемерииСмотреть фотографии
12:34
Поселок Солнечный в Волгограде освобождают из мусорного пленаСмотреть фотографии
12:28
На трассе Волгоград-Москва автобус не пропустил маршрутку: пострадали пассажирыСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской областной думе подняли банный вопросСмотреть фотографииCмотреть видео
11:52
7 лет "строгача": бывшего замглавы города в Волгоградской области осудили за коррупциюСмотреть фотографии
11:44
Более 100 зараженных и две новые смерти от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Новичок Волгоградской облдумы "прогулял" первое заседаниеСмотреть фотографии
10:32
В Волгоградской области жители разбили "зомби"- палисадникСмотреть фотографии
10:21
Реконструкцию скоростного трамвая в Волгограде разделили на две частиСмотреть фотографии
09:46
Две женщины за рулем не поделили дорогу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
Без Марии: в Волгограде назвали цену международного форума в онлайн форматеСмотреть фотографии
21:45
ВККС согласилась на возбуждение дела в отношении председателя Дзержинского районного суда ВолгоградаСмотреть фотографии
20:19
Депутат Волгоградской гордумы обозвал коллег подопытными козликами в намордникахСмотреть фотографии
19:54
На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе прошли командно-штабные ученияСмотреть фотографии
19:24
Глобальная экономика повлияла на кадастровую оценку недвижимости в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:43
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсыСмотреть фотографии
17:41
Похитителям табуна лошадей вынесли приговор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:10
Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернаторуСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области родители-педофилы получили 38 лет тюрьмы на двоихСмотреть фотографии
15:18
Как отдохнувшие на Фиджи волгоградский депутат и супруга друг с другом судилисьСмотреть фотографии
14:47
Умерли в одной больнице: врачи объяснили новые смерти от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
«Ростелеком» получил высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса-2020Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 