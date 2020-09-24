Без Марии: в Волгограде назвали цену международного форума в онлайн формате

Общество 24.09.2020 09:11
0
24.09.2020 09:11
В Волгограде определили организатора проведения международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" в онлайн формате. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликованы результаты определения поставщика закупки – победителем стало ООО «Прайд Групп». Заказчиком выступал комитет экономической политики и развития Волгоградской области, который определил максимальную цену закупки в 4,5 миллиона рублей. В результате торгов, в которых приняли участие девять компаний, победа была присуждена ООО «Прайд Групп», снизившему цену до 3 миллионов рублей.
Теперь исполнитель должен будет организовать виртуальные дискуссии и встречи с участниками форума с переводом на три языка в нескольких студиях, разработать мобильное приложение мероприятия, концепцию и фирменный стиль форума. Основная студия должна будет располагаться в Центральном районе Волгограда, кроме того, дополнительную студию развернут на площадке музея-заповедника «Сталинградская битва». В рамках форума пройдут дискуссии «Уроки второй мировой войны», «75 лет ООН: международная система отношений, безопасности, мирового порядка», «Русский язык как ресурс общения и возможностей» и т.д. Виртуальными участниками форума станут политики из городов-побратимов Волгограда, международных организаций и ассоциаций, представительства РФ при ЮНЕСКО, представительства ООН в РФ.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проведении международного форума в период с 31 октября по 2 ноября. В оргкомитет форума, помимо волгоградских чиновников, депутатов, ректоров вузов, вошел и внук экс-директора СВР Евгений Примаков, руководитель федерального агентства Россотрудничества.
Напомним, форум «Диалог на Волге» проходит в Волгограде с 2014 года — инициатива региона по организации международной площадки была поддержана Министерством иностранных дел РФ и непосредственно главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. В прошлом году это мероприятие выдалось особенно грандиозным и в Волгоград приехали представители 40 стран мира. На площадках форума выступили представители Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, МИД РФ и Россотрудничества, послы Бельгии, Аргентины, Европейского союза в России. Директор Департамента информации и печати МИД РФ, а официальный представитель ведомства Мария Захарова провела в Волгограде свой «фирменный» брифинг. В этом году увидеться воочию дипломатам не придется – коронавирус внес свои коррективы.
На фото: Мария Захарова в прошлом году провела свой брифинг в очном формате.
Реклама
Поселок Солнечный в Волгограде освобождают из мусорного плена24.09.2020 12:34
Общество 24.09.2020 12:34
В Волгоградской областной думе подняли банный вопрос24.09.2020 12:08
Общество 24.09.2020 12:08
В Волгоградской области жители разбили "зомби"- палисадник24.09.2020 10:32
Общество 24.09.2020 10:32
Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернатору23.09.2020 17:10
Общество 23.09.2020 17:10
В Волгоградской области родители-педофилы получили 38 лет тюрьмы на двоих23.09.2020 15:22
Общество 23.09.2020 15:22
Умерли в одной больнице: врачи объяснили новые смерти от коронавируса в Волгоградской области23.09.2020 14:47
Общество 23.09.2020 14:47
Школу в Волгоградской области закрыли из-за вспышки вируса23.09.2020 13:33
Общество 23.09.2020 13:33
Как в Москве: подходы к храму в центре Волгограда мостят камнем с севера23.09.2020 13:11
Общество 23.09.2020 13:11
Памятник Ленину и ворота: в Волгограде ширится список объектов культурного наследия23.09.2020 12:43
Общество 23.09.2020 12:43
Вклад в будущее детей23.09.2020 12:07
Общество 23.09.2020 12:07
Снова две смерти: коронавирус безжалостен к жителям Волгоградской области23.09.2020 11:38
Общество 23.09.2020 11:38
«Внимание всем»: в Волгограде включат сирены23.09.2020 09:50
Общество 23.09.2020 09:50
«Главврач тоже с коронавирусом»: COVID-19 вернулся в больницу Волгоградской области22.09.2020 21:56
Общество 22.09.2020 21:56
Волгоградский природоохранный прокурор выразил опасения из-за стройки трассы в пойме22.09.2020 21:11
Общество 22.09.2020 21:11
Губернатор Волгоградской области провел секретное совещание22.09.2020 15:42
Общество 22.09.2020 15:42
Реклама