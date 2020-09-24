Без Марии: в Волгограде назвали цену международного форума в онлайн формате





В Волгограде определили организатора проведения международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке" в онлайн формате. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликованы результаты определения поставщика закупки – победителем стало ООО «Прайд Групп». Заказчиком выступал комитет экономической политики и развития Волгоградской области, который определил максимальную цену закупки в 4,5 миллиона рублей. В результате торгов, в которых приняли участие девять компаний, победа была присуждена ООО «Прайд Групп», снизившему цену до 3 миллионов рублей.

Теперь исполнитель должен будет организовать виртуальные дискуссии и встречи с участниками форума с переводом на три языка в нескольких студиях, разработать мобильное приложение мероприятия, концепцию и фирменный стиль форума. Основная студия должна будет располагаться в Центральном районе Волгограда, кроме того, дополнительную студию развернут на площадке музея-заповедника «Сталинградская битва». В рамках форума пройдут дискуссии «Уроки второй мировой войны», «75 лет ООН: международная система отношений, безопасности, мирового порядка», «Русский язык как ресурс общения и возможностей» и т.д. Виртуальными участниками форума станут политики из городов-побратимов Волгограда, международных организаций и ассоциаций, представительства РФ при ЮНЕСКО, представительства ООН в РФ.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о проведении международного форума в период с 31 октября по 2 ноября. В оргкомитет форума, помимо волгоградских чиновников, депутатов, ректоров вузов, вошел и внук экс-директора СВР Евгений Примаков, руководитель федерального агентства Россотрудничества.

Напомним, форум «Диалог на Волге» проходит в Волгограде с 2014 года — инициатива региона по организации международной площадки была поддержана Министерством иностранных дел РФ и непосредственно главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. В прошлом году это мероприятие выдалось особенно грандиозным и в Волгоград приехали представители 40 стран мира. На площадках форума выступили представители Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, МИД РФ и Россотрудничества, послы Бельгии, Аргентины, Европейского союза в России. Директор Департамента информации и печати МИД РФ, а официальный представитель ведомства Мария Захарова провела в Волгограде свой «фирменный» брифинг. В этом году увидеться воочию дипломатам не придется – коронавирус внес свои коррективы.

На фото: Мария Захарова в прошлом году провела свой брифинг в очном формате.