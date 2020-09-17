Общество

В Волгограде автосалон заплатил вдвойне за жадность

Общество 17.09.2020 08:38
0
17.09.2020 08:38


В Волгограде суд взыскал с автосалона «Виктори» 180 тысяч рублей в пользу клиента, который приобрел здесь машину. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, потребитель заключил договор купли-продажи автомобиля Лада Веста. Однако в сумму кредита, помимо части стоимости автомобиля, вошла стоимость дополнительного сервиса в размере 90 тысяч рублей. Но ни в самом договоре, ни в иных документах, переданных потребителю, не было информации о стоимости товаров и услуг, их перечне, оплаченных потребителем как за дополнительное оборудование.
Таким образом, ООО «Виктори» не довело до сведения покупателя  необходимую и достоверную информацию, что повлекло за собой обман потребителя. Управлением был направлен в суд иск в защиту потребителя с требованием взыскать с ответчика - ООО «Виктори» в пользу волгоградца  сумму в размере 90  тысяч рублей за дополнительное оборудование,  штраф за неудовлетворение требования потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя,  и компенсацию морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Общество
17.09.2020 11:44
Общество 17.09.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2020 10:54
Общество 17.09.2020 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2020 10:31
Общество 17.09.2020 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2020 10:00
Общество 17.09.2020 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 21:35
Общество 16.09.2020 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 17:22
Общество 16.09.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 17:12
Общество 16.09.2020 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 15:14
Общество 16.09.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 12:31
Общество 16.09.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2020 08:14
Общество 16.09.2020 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2020 17:50
Общество 15.09.2020 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2020 13:44
Общество 15.09.2020 13:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2020 10:24
Общество 15.09.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2020 15:10
Общество 14.09.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2020 13:24
Общество 14.09.2020 13:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:12
В Волгограде дело о превращении жилого дома в казино дошло до судаСмотреть фотографии
12:01
Михайловка в огне коррупции: вслед за главой под уголовное преследование попала его соратницаСмотреть фотографии
11:44
128 человек погибли от коварного вируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:44
Светить всегда: в Волгоградской области установят модернизированные муляжи машин ДПССмотреть фотографии
11:22
Менеджеры «ЕвроХима» вошли в топ рейтинга лучших руководителей РоссииСмотреть фотографии
11:07
Душила и била ногами: сиделку обвиняют в убийстве лежачей больной в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
От волгоградского «Ротора» боятся заразиться коронавирусомСмотреть фотографии
10:51
Ребенок умер в больнице после страшной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
На севере Волгограда спалили три автомобиляСмотреть фотографии
10:38
Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Творят, что хотят: газовиков в Волгограде уличили в ценовом беспределеСмотреть фотографии
10:00
Комитет Госдумы одобрил законопроект о переходе Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
09:01
Суд обязал компанию заключить договор с «Управлением отходами»Смотреть фотографии
08:38
В Волгограде автосалон заплатил вдвойне за жадностьСмотреть фотографии
21:35
Патриарх Кирилл видит Волгоград центром празднования 800-летия Александра НевскогоСмотреть фотографии
20:17
Волгоградская область возглавила антирейтинг регионов ЮФО по зарплатным долгамСмотреть фотографии
18:17
Налоги пошли: волгоградский бизнес демонстрирует активность в период пандемииСмотреть фотографии
17:50
Прокурор Волгоградской области поддержал гособвинение по делу наркосбытчикаСмотреть фотографии
17:26
Строители обхода Волгограда порвали коммунальные сети поселковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
В Волжский заедут "питерские"Смотреть фотографии
17:12
Дочка «Газпрома» снова проштрафилась в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:58
Должность умершей от коронавируса главного врача волгоградской поликлиники заняла чиновницаСмотреть фотографии
16:51
Сбербанк реализовал возможность оплаты госпошлин и других услуг в МФЦ ВолжскогоСмотреть фотографии
16:25
Коррупция под «крышей»: начальника УФСБ по Волгоградской области пригласили посетить Китай-городаСмотреть фотографии
16:02
Кровавая река омыла берега в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградца расстреляли на улице из пистолетаСмотреть фотографии
15:27
В Волгограде ребенок заживо сгорел из-за брошенного матерью окуркаСмотреть фотографии
15:14
Внук экс-директора службы внешней разведки проведет в Волгограде международный форумСмотреть фотографии
14:53
Волгоградскому «Ротору» присудили техническое поражение и штраф за несостоявшийся матч с «Краснодаром»Смотреть фотографии
14:13
Директор волгоградского завода цветных металлов не смог избежать тюрьмыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 