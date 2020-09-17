В Волгограде автосалон заплатил вдвойне за жадность

Общество 17.09.2020 08:38
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17.09.2020 08:38
В Волгограде суд взыскал с автосалона «Виктори» 180 тысяч рублей в пользу клиента, который приобрел здесь машину. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, потребитель заключил договор купли-продажи автомобиля Лада Веста. Однако в сумму кредита, помимо части стоимости автомобиля, вошла стоимость дополнительного сервиса в размере 90 тысяч рублей. Но ни в самом договоре, ни в иных документах, переданных потребителю, не было информации о стоимости товаров и услуг, их перечне, оплаченных потребителем как за дополнительное оборудование.
Таким образом, ООО «Виктори» не довело до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию, что повлекло за собой обман потребителя. Управлением был направлен в суд иск в защиту потребителя с требованием взыскать с ответчика - ООО «Виктори» в пользу волгоградца сумму в размере 90 тысяч рублей за дополнительное оборудование, штраф за неудовлетворение требования потребителя в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, и компенсацию морального вреда. Решение не вступило в законную силу.
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