Экономика 01.09.2020 15:58 Новости компаний
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01.09.2020 15:58 Новости компаний
Сбербанк предоставил возможность обучения на Школьной цифровой платформе учащимся 65 регионов России. Проект реализуется при поддержке глав субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России и направлен на повышение качества образования, внедрение современных методик и технологий обучения и развитие кадрового потенциала страны.
Для того чтобы помочь учителям освоить новые инструменты, Сбербанк во время летних каникул провел обучение для 45 000 педагогов и наставников, которые будут использовать платформу, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Школьная цифровая платформа (ШЦП) не заменяет очное обучение, а добавляет современные инструменты и новые форматы обучения и взаимодействия с учениками, давая возможность учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции, позволяя больше времени уделять интересной работе — обучению детей, — получить пространство для самореализации, а также использовать разнообразные сервисы. Платформа способствует развитию у школьников навыков XXI века: умению ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи.
ШЦП соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) и содержит сервисы, обеспечивающие персонализированное образование, и современный цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5-го по 9-й класс.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Образование наших детей является основой успешного будущего всей страны. Сбербанк уделяет большое внимание созданию новых возможностей для каждого ребенка, его родителей и учителей. Мы уверены, что Школьная цифровая платформа будет помощником для педагогов, позволит сделать процесс обучения детей более интересным, повысит их мотивацию, будет способствовать созданию персонализированной траектории развития. Желаю всем успешного старта нового учебного года!»
Для обеспечения доступа детей к новым возможностям, в том числе и тех, у кого нет дома компьютера, школы и ученики получили 25 000 специальных комплектов смартбоксов от Сбербанка, состоящих из приставки для подключения к телевизору и клавиатуры с тачпадом, которые позволят пользоваться всеми возможностями платформы. Проект по разработке и обеспечению комплектами смартбоксов реализован при участии компаний экосистемы Сбербанка: SberDevices, СберЛогистики, АО «Сбербанк Технологии», группы компаний ЦРТ, VisionLabs и мультимедийного сервиса Okko.
По словам управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Евгения Воеводина,в ближайшее время комплекты смартбоксов будут переданы в школы Волгоградской области, и ученики и педагоги смогут оценить все возможности Школьной цифровой платформы.
Фото ru.freepik.com
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