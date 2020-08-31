Был под кайфом: матерый рецидивист ответит в суде за убийство полицейского в Волгограде





Завершено расследование резонансного убийства сотрудника полиции Владимира Тафинцева, совершенного матерым рецидивистом в марте текущего года. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 48-летнему фигуранту дела предъявлено обвинение, материалы следствия с обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в прокуратуру Волгоградской области.

Установлено, что обвиняемый в убийстве полицейского ранее судим, в том числе за тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления. В местах лишения свободы он отбыл более 12 лет. 23 марта текущего года, когда было совершено преступление, он находился в состоянии наркотического опьянения. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).





По данным следствия, днем 23 марта текущего года в Дзержинском районе Волгограда обвиняемый встретил ранее незнакомую женщину, за которой проследовал в подъезд дома. Угрожая ножом, он стал требовать от жертвы передать ему сотовый телефон, имеющиеся у неё золотые украшения и денежные средства. Волгоградке удалось выбежать на улицу. Помощи она попросила у сержанта полиции, осуществлявшего охрану расположенного неподалеку здания Управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. Страж порядка задержал злоумышленника и для установления его личности завел на контрольно-пропускной пункт. При проверке документов злоумышленник достал нож и нанес им удар в область грудной клетки полицейского. Ранение оказалось смертельным.



