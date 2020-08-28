В Волгоградский областной суд направлен коллективный иск об отмене постановления облдумы о переходе на московское время
Общество 28.08.2020 19:17
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28.08.2020 19:17
В Волгоградский областной суд сегодня направлен коллективный административный иск с требованиями признания незаконным постановления областной думе о переходе региона в московский часовой пояс, отмене данного постановления, а также признания незаконными действий ответчика о направлении законопроекта в Государственную думу. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель юридического агентства AVIM, коренной волгоградец Иван Иванов, составитель административного иска, к исковым требованиям присоединились еще восемь жителей региона.
Иван Геннадьевич обратил внимание на аргументы депутатов областной думы, принимавших решение о переходе на волгоградское время в 2018 году по итогам референдума, и на «причины», которые побудили народных избранников через два года в корне поменять свое мнение. «В пояснительной записке к законопроекту, который был направлен в Госдуму после проведения референдума в 2018 году, указывалось, что переход на волгоградское время необходим региону, так как жители жаловались на ухудшение здоровья, сбой биоритмов из-за сокращения светового дня, снижение трудовой активности, а также на рост платежей за потребление электроэнергии. В пояснительной записке к постановлению облдумы от 20 августа приводятся, по меньшей мере, странные причины. Если не оценивать законность проведения самого так называемого опроса, то депутатов, судя по логике, больше не волнует здоровье населения, а также рост расходов жителей на электроэнергию. Теперь в качестве обоснования возвращения в московское время они указывают «увеличение количества жалоб от жителей области, в том числе предпринимателей, на неудобство проживания в часовой зоне». Просто нет слов комментировать такую чепуху. Простите, если кому-то здесь неудобно, можно уехать жить туда, где будет удобно», - прокомментировал Иван Иванов.
В исковом заявлении перечислены несколько основных пунктов, которые, по мнению составителей, свидетельствуют о незаконности действий депутатов областной думы. В частности, подчеркивается, что законопроект был внесен вопреки результатам референдума, проведенного в 2018 году. Также составители считают, что результаты опросов об исчислении времени, проведенных по инициативе органов местного самоуправления Волгоградской области, не могут быть признаны достоверными и вступают в противоречие со всеми иными социологическими опросами. Также, указывается в иске, законопроект о переходе Волгоградской области в часовую зону UTC+3 не мог быть внесен в Государственную думу без предварительного получения заключения Совета Законодателей Российской Федерации. Кроме того, считают авторы иска, вопрос о рассмотрении законопроекта о переходе Волгоградской области в часовую зону UTC+3 был включен в повестку дня заседания Волгоградской областной думы в нарушение Регламента Волгоградской областной Думы.
Напомним, ранее иск в областной суд с требованием признать незаконными действия депутатов облдумы, отправившей Волгоградскую область в зону московского времени, направил волгоградец Борис Пылин. Сейчас жители региона, возмущенные действиями народных избранников, отправляют кипы жалоб в администрацию президента и в Государственную думу. Между тем, в случае принятия Госдумой соответствующего законопроекта, Волгоградская область может вернуться в часовую московскую зону уже 20 декабря этого года.
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