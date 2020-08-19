Расследования

Разыскиваемый Интерполом участник «топливной» группировки задержан в Волгоградской области

Расследования 19.08.2020 16:25
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19.08.2020 16:25


Задержан находившийся в международном розыске участник организованной группы, занимавшейся хищением топлива в Волгограде. как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по Волгоградской области, 61-летнего мужчину, который находился в розыске с 2017 года, задержали в Котельниковском районе.
Местонахождение разыскиваемого установили оперативные сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со следственными органами СУ СКР по региону.
Задержанный обвиняется в тайном хищении чужого имущества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (пп. "а,б" ч.4 ст.158 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено еще в 2016 году первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России в отношении 12 местных жителей. Как впоследствии установлено следствием, всего в организованную группу входило более 60 жителей Волгоградской области, которые разработали план совместных преступных действий, распределив между собой роли, создали схему хищения и дальнейшей реализации нефтепродуктов, добытых преступным путем. На протяжении длительного периода в ночное время суток на железнодорожной станции им. М.Горького в Волгограде обвиняемые, используя шланги и насосы, осуществляли в крупных объемах перекачку топлива из баков подвижных составов тепловозов в цистерны своих автомашин "ЗИЛ" и "УРАЛ".
Впоследствии похищенные нефтепродукты реализовывались членами организованной группы через автозаправочные станции города и области. Вырученные денежные средства распределялись среди участников группы. Так, с апреля по октябрь 2016 года злоумышленники похитили и реализовали из подвижных составов тепловозов более 340 тонн нефтепродуктов на сумму почти 11 миллионов рублей.
Уголовные дела в отношении всех участников группы, за исключением одного из организаторов, которому удалось скрыться, направлены в суд для рассмотрения по существу в 2017 году. 
В ГУ МВД России по региону уточнили, что злоумышленник скрывался на территории разных регионов России и вернулся после длительного отсутствия в Волгоградскую область. Разыскиваемый был задержан при попытке покинуть область. В настоящее время он находится под стражей.

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