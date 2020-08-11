Волгоградский «Ротор» проиграл питерскому «Зениту» - 0:2





В эти минуты на «Волгоград Арене» закончился первый матч в премьер-лиге «Ротора» и «Зенита». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», волгоградцы проиграли питерской команде со счетом 0:2. Счет открыл Артем Дзюба на 22-ой минуте первого тайма. Во втором тайме мяч в ворота соперника отправил нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.

Волгоградские болельщики во время всей игры яростно поддерживали свою команду. И даже после пропущенных голов не теряли надежды. После матча многие не могли скрыть разочарования, кто-то, впрочем, радовался, что счет был не таким разгромным, как предрекали некоторые спортивные журналисты. Ведь соперник у волгоградцев действительно был именитым.

Фото сайта клуба "Зенит".