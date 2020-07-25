В Волгограде на два месяца перекроют движение по улице

Общество 25.07.2020 09:20
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25.07.2020 09:20
В Кировском районе Волгограда на два месяца будет приостановлено движение транспорта на ул. Быстрова в границах от переулка Школьный и ул. Федотова. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, ограничение будет действовать с 8 утра 27 июля до 20 часов 30 сентября. Это связано с необходимостью замены ветхого участка теплотрассы. В ходе работ будет заменен 300-метровый участок теплотрассы диаметром 500 мм. Объезд участка возможен по улицам Федотова, Красных командиров, 64-ой армии и по переулку Школьный. После окончания работ подрядная организация должна восстановить дорожное полотно.
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