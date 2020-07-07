Общество 07.07.2020 09:54
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07.07.2020 09:54
Свыше 140 тысяч рублей взыскал Камышинский городской суд с туроператора «Де Визу» в пользу недовольного клиента. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, в конце декабря истец купил путевку в Италию, которую хотел посетить с 5 по 12 марта, и оформил страховку по риску «Невозможность совершить поездку».
В связи пандемией 26 февраля на сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, что россиянам не рекомендуется посещать данное государство. Буквально на следующий день мужчина направил туроператору заявление о расторжении договора и возврате уплаченной суммы. Документы компания подписала, но деньги вернуть отказалась.
Камышанин обратился в суд, который признал его финансовые требования обоснованными. В итоге с ООО «Туристическое агентство «Де Визу» в пользу истца взысканы сумма договора – 92 тысячи рублей, компенсация морального вреда – 3 тысячи рублей, а также штраф - 47 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
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