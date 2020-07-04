Общество

Может запылать все: в Волгоградской области - чрезвычайная пожароопасность

Общество 04.07.2020 10:17
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04.07.2020 10:17


Сегодня и в ближайшие дни в Волгоградской области сохранится чрезвычайная пожароопасность – 4 и 5 класс горимости леса, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону.  Специалисты настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными с огнем -не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, не сжигать мусор, не бросать горящие спички и окурки.
Сейчас в регионе установилась сильная жара. По прогнозам, днем воздух прогреется до +33...+38º, местами до +40...+42º.

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