



Сегодня и в ближайшие дни в Волгоградской области сохранится чрезвычайная пожароопасность – 4 и 5 класс горимости леса, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по региону. Специалисты настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными с огнем -не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, не сжигать мусор, не бросать горящие спички и окурки.



Сейчас в регионе установилась сильная жара. По прогнозам, днем воздух прогреется до +33...+38º, местами до +40...+42º.