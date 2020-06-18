Общество

Танки «вспахали» асфальт на улице Мира в Волгограде

Общество 18.06.2020 18:03
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18.06.2020 18:03



Возмущение горожан вызвали повреждения асфальта гусеничной техникой, которая сегодня проследовала на репетицию парада Победы к площади Павших борцов. В частности, «вспаханным» оказалось дорожное покрытие одной из центральных улиц Волгограда - улицы Мира.

Подобное в городе случалось и раньше. Так, 9 мая  2016 года в результате проезда танков и многотонных боевых машин по уличной сети Волгограда оказалось в разной степени повреждено более 22,5 тыс. кв.м. участков дорог. Видимо, в штабе ЮВО с тех пор так и не озаботились вопросом закупки «асфальтоходных башмаков» для гусеничной техники, которая периодически затребована в патриотических мероприятиях и выезжает на улицы города-героя.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», сегодня в 19 часов начнется первая тренировка парада Победы с участием военной техники. Все подходы и подъезды к площади Павших борцов, а также улице Мира перекрыли. Всего в волгоградском параде Победы 24 июня примут участие около 1,1 тысячи человек, будет задействовано более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов.
По информации пресс-службы ЮВО, по площади Павших Борцов в составе механизированной колоны во время парада 24 июня проследуют реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С»,«Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот», а также историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5,мотоцикл М-72. Во главе колонны – легендарный танк Т-34. Генеральная репетиция парада состоится 20 июня.

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