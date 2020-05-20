В Волгоградской области назвали самые зараженные коронавирусом муниципалитеты

Общество 20.05.2020 17:04
0
20.05.2020 17:04
Больше всего случаев заражения коронавирусом за время распространения инфекции в Волгоградской области зафиксировано в областном центре – 685. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, по последним данным на втором месте по количеству больных Николаевский район – здесь 180 заболевших. И на третьем месте Камышинский район – 109 человек. При этом Октябрьский район остается единственным чистым от коронавируса муниципалитетом. Более-менее спокойной можно назвать ситуацию в Ольховском и Руднянском районах – здесь выявлены соответственно по 3 и 4 заболевших.
Реклама
В Волгограде солдат-срочник получил срок за поножовщину в роте20.05.2020 18:09
Общество 20.05.2020 18:09
Вторую партию вахтовиков из Якутии поселили в обсерватор под Волгоградом20.05.2020 16:43
Общество 20.05.2020 16:43
Без света и газа: жители поселка в Волгограде замерзают в своих домах20.05.2020 15:09
Общество 20.05.2020 15:09
«Где маски?» - «А где автобусы?»: волгоградцы и чиновники на улице обменялись любезностями20.05.2020 13:39
Общество 20.05.2020 13:39
Под Волгоградом трактор чуть не вспахал снаряды времен войны20.05.2020 13:33
Общество 20.05.2020 13:33
В Волгограде цены на жилье парализовало20.05.2020 12:57
Общество 20.05.2020 12:57
Под Волгоградом суд принудительно отправил больную коронавирусом на лечение20.05.2020 12:40
Общество 20.05.2020 12:40
Жительница Волгоградской области заплатит за оскорбление соседки по СМС20.05.2020 10:17
Общество 20.05.2020 10:17
Ура, к стоматологу: в Волгоградской области пополнился список возобновивших работу организаций20.05.2020 09:25
Общество 20.05.2020 09:25
В Волгограде пытаются заменить поврежденный участок коллектора20.05.2020 09:16
Общество 20.05.2020 09:16
На радость дачникам: в Волгограде увеличено количество речных спецмаршрутов до Культбазы19.05.2020 17:08
Общество 19.05.2020 17:08
Банк «Открытие»: 54% жителей ЮФО не будут делать ремонт этим летом19.05.2020 16:43
Общество 19.05.2020 16:43
Время помогать: РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам19.05.2020 15:56
Общество 19.05.2020 15:56
В Волгограде нашли дефекты в построенном помощником депутата доме19.05.2020 15:45
Общество 19.05.2020 15:45
Медработники Волгоградской области жалуются на горячую линию из-за маленьких доплат19.05.2020 15:35
Общество 19.05.2020 15:35
Реклама