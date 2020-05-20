В Волгоградской области назвали самые зараженные коронавирусом муниципалитеты





Больше всего случаев заражения коронавирусом за время распространения инфекции в Волгоградской области зафиксировано в областном центре – 685. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, по последним данным на втором месте по количеству больных Николаевский район – здесь 180 заболевших. И на третьем месте Камышинский район – 109 человек. При этом Октябрьский район остается единственным чистым от коронавируса муниципалитетом. Более-менее спокойной можно назвать ситуацию в Ольховском и Руднянском районах – здесь выявлены соответственно по 3 и 4 заболевших.



