Первую в 2020 году дорогу отремонтировали в Волгограде по нацпроекту





Реконструкция первой в 2020 году дороги в рамках нацпроекта завершена в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на улице Гастелло в частном секторе Кировского района восстановили 3,6 тысячи квадратных метров асфальтового полотна, привели в порядок съезды на примыкающие улицы и заменили бордюры.

В 2019 году в Кировском районе отремонтировали дороги еще на нескольких улицах частного сектора – Медвежьегорской, Вязовой, Гранатовой. В текущем году дорожные работы продолжатся на улицах Добролюбова, Армавирской и других. Продолжается обновление улично-дорожной сети и в отдаленных городских поселках – в ближайшее время спецтехника выйдет на улицы Героев Малой Земли, Бахтурова, Вучетича, Грамши, Засекина и др.

В этом году сезон дорожных работ из-за благоприятной погоды стартовал заметно раньше – год назад такие работы начались только в апреле. Сейчас реконструкция ведется одновременно в Советском, Кировском, Красноармейском, Тракторозаводском и Центральном районах. Всего в 2020 году в областном центре предстоит комплексно восстановить и построить свыше 30 дорог.



