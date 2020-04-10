Первую в 2020 году дорогу отремонтировали в Волгограде по нацпроекту

Общество 10.04.2020 12:14
0
10.04.2020 12:14
Реконструкция первой в 2020 году дороги в рамках нацпроекта завершена в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на улице Гастелло в частном секторе Кировского района восстановили 3,6 тысячи квадратных метров асфальтового полотна, привели в порядок съезды на примыкающие улицы и заменили бордюры.
В 2019 году в Кировском районе отремонтировали дороги еще на нескольких улицах частного сектора – Медвежьегорской, Вязовой, Гранатовой. В текущем году дорожные работы продолжатся на улицах Добролюбова, Армавирской и других. Продолжается обновление улично-дорожной сети и в отдаленных городских поселках – в ближайшее время спецтехника выйдет на улицы Героев Малой Земли, Бахтурова, Вучетича, Грамши, Засекина и др.
В этом году сезон дорожных работ из-за благоприятной погоды стартовал заметно раньше – год назад такие работы начались только в апреле. Сейчас реконструкция ведется одновременно в Советском, Кировском, Красноармейском, Тракторозаводском и Центральном районах. Всего в 2020 году в областном центре предстоит комплексно восстановить и построить свыше 30 дорог.
Реклама
Виноград сгниет, клубника почернеет: волгоградские дачники рвутся на Сарпинский10.04.2020 16:32
Общество 10.04.2020 16:32
В Волгоградской области осужденным свидания заменили видеозвонками10.04.2020 16:26
Общество 10.04.2020 16:26
Волгоградцы останутся без причесок из-за любви коронавируса к волосам10.04.2020 15:49
Общество 10.04.2020 15:49
В Волжском отменили автобусы на Пасху10.04.2020 12:38
Общество 10.04.2020 12:38
В Волгограде УК обязали вытащить многоэтажку из коммунальной бездны10.04.2020 11:52
Общество 10.04.2020 11:52
Волгоградцев будут судить за вечерние прогулки по набережной10.04.2020 11:27
Общество 10.04.2020 11:27
Волгоградцам позволили работать в закрытых офисах10.04.2020 08:56
Общество 10.04.2020 08:56
В Волгоградской области дорогу до дома ветерана войны не преодолеть без бутылки09.04.2020 21:44
Общество 09.04.2020 21:44
По данным исследования Сбербанка, в Волгоградской области растёт доля безналичных платежей09.04.2020 21:19
Общество 09.04.2020 21:19
В Волгограде возобновят работу скоростные трамваи09.04.2020 17:52
Общество 09.04.2020 17:52
«Согласен работать в условиях пандемии»: начальство берет с волгоградцев странные расписки09.04.2020 16:39
Общество 09.04.2020 16:39
«Мы расслабились»: глава района Волгоградской области выступил с видеообращением из-за первого заболевшего коронавирусом09.04.2020 15:57
Общество 09.04.2020 15:57
Сбербанк поддержал всероссийский школьный конкурс «Большая перемена»09.04.2020 15:29
Общество 09.04.2020 15:29
Чиновники могут штрафовать чиновников за переполненные волгоградцами автобусы09.04.2020 15:07
Общество 09.04.2020 15:07
В Волгоградской области в детской поликлинике будут тестировать на коронавирус09.04.2020 14:48
Общество 09.04.2020 14:48
Реклама