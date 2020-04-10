Нарушали режим с гигиеной: в Волгограде работала баня с проститутками





Банный комплекс, работающий в нарушении законодательства, выявили полицейские в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в нарушении режима самоизоляции в бане принимали клиентов, предлагали им алкоголь без лицензии и оказывали услуги интимного характера.

Установлено, что 41-летняя администратор банного комплекса не только не приостановила деятельность заведения, но и создала условия для занятия в помещении проституцией. Кроме этого, оперативники выявили здесь факт незаконной реализации алкогольной продукции.

Все подозреваемые были задержаны, они дали признательные показания.





В отношении 35-летнего жителя Дубовского района, организовавшего выезд в банный комплекс женщин с низкой социальной ответственностью, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 241 УК РФ – "Организация занятия проституцией". За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В отношении администратора банного комплекса полицейские составили административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований.

Женщины, прибывшие в банный комплекс для оказания услуг интимного характера, привлечены к административной ответственности по ст.6.11 КоАП РФ – "Занятие проституцией".

Как стало известно "Высоте 102", банный комплекс-нарушитель под названием "Жарка банька" находится на улице Баженова, 46.