Власти Волгоградской области расширили перечень товаров первой необходимости





В Волгоградской области внесены изменения в ранее опубликованный перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В соответствии с приказом регионального комитета промышленности, торговли и ТЭК, список увеличен до 25 групп товаров. Изначально этот список состоял из 23 товаров, затем в постановление были внесены изменения и его расширили до 24 единиц.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости входят следующие группы: детские товары, включая соски различных типов, в том числе для бутылочек; мыло и моющие средства, а также средства чистящие и полирующие; санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности; средства индивидуальной защиты; медицинские изделия и дезинфицирующие средства; зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты; топливо, автозапчасти, запчасти для сельхозтехники и горюче-смазочные материалы; электрооборудование, кабельная продукция; бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование; садово-огородные предметы и инвентарь; строительные, отделочные материалы, инструменты и скобяные изделия; санитарно-технические изделия, товары для предотвращения пожаров и средства пожаротушения; печатные СМИ; спички, свечи; ритуальные принадлежности; очки, линзы и их части; табачная продукция; товары, сопутствующие товародвижению, в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента; удобрения и средства защиты растений; семена и посадочный материал. Эти товары можно приобрести дистанционным способом, в том числе с условием доставки.



