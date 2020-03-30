Происшествия 30.03.2020 09:48
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30.03.2020 09:48
В Волгоградской области в ДТП погибла 19-летняя девушка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне вечером в Быковском районе на 652 км. автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». 20-летний водитель управлял автомобилем «Хендэ Солярис», двигаясь со стороны Николаевска в сторону Волгограда, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля, 24-летний, 18-летний и 24-летний пассажиры с различными травмами доставлены в больницу, 19-летняя девушка-пассажир скончалась.
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