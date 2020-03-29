Сильный ветер устроил сложный пожар в Дзержинском районе Волгограда

«В 18.35 пожар в Дзержинском районе, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных локализован. В 19.20 ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Происшествия 29.03.2020 18:58
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29.03.2020 18:58
«В 18.35 пожар в Дзержинском районе, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных локализован. В 19.20 ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Пожар в условиях сильного ветра, который способствовал распространению огня, сегодня ликвидировали 68 человек и 20 единиц техники. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, сигнал о возгорании сухой растительности в районе улицы Ангарской в Дзержинском районе Волгограда поступил около 17 часов вечера. К месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-ого отряда ФПС, оперативная группа ЦУКС и служба пожаротушения.
«В 18.35 пожар в Дзержинском районе, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных локализован. В 19.20 ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
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