Готовимся к пробкам: на мост Волжской ГЭС вернулся большой ремонт

Общество 15.02.2020 13:52
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15.02.2020 13:52
Сегодня на мостовом полотне Волжской ГЭС стартовал очередной этап ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, для обеспечения безопасности в месте проведения работ начинается установка знаков и ограждений. На участке протяженностью 400 метров движение будет организовано по двум полосам из трех. В этом году планируется отремонтировать более девяти тысяч квадратных метров.
Компании «РИСНА» в этом году предстоит выполнить большой объем ремонта как на ездовом полотне, так и под ним. Специалисты отремонтируют металлические фермы и нанесут на них современное лакокрасочное покрытие; приведут в порядок деформационные швы, уложат наливную гидроизоляцию и дорожное покрытие из литого асфальтобетона; установят новое оцинкованное барьерное и перильное ограждения. Внутри мостового комплекса продолжится восстановление железобетона торкретированием специальными строительными смесями.
Напомним, в 2019 году на мосту ГЭС был выполнен первый этап работ — приведены в порядок более 3,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна, а также конструкции внутри сооружения на двух участках протяженностью 577 метров. В связи с ремонтом несколько месяцев движение по мосту было затруднено. Полностью завершить ремонт планируется в 2021 году, общая площадь обновленного мостового полотна превысит 21 тысячу квадратных метров. Реконструкция выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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