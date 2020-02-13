Перетягивание сосиски и бег в гигапамперсах: на празднование Масленицы в Волгограде потратят 1,5 миллиона рублей
Общество 13.02.2020 21:07
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13.02.2020 21:07
Более 1,5 миллиона рублей потратят в Волгограде на празднование Масленицы. Как сообщает ИА «Высота 102», аукцион на проведение праздника выиграла Елизавета Замараева, которая возьмет на себя организацию праздничных мероприятий около интерактивного музея «Россия – моя история». Отметить проводы зимы в Волгограде планируют с размахом. В пойме установят сцену, светодиодные экраны, обеспечат мероприятия качественным звуком и светом. Для волгоградцев приготовят массу развлечений. Так, желающим предложат принять участие в веселых стартах в гигапамперсах и с другими смешными атрибутами, а также в перетягивании сосиски. Горожане смогут запечатлеть себя и родных в специальных фотозонах – «Тещины блины», «Скоморошьи посиделки», посоревноваться в необычных видах спорта – гигабаскетболе, метлболе и кикер-футболе.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в Волгограде собираются установить чучело Масленицы высотой 14,5 метра. В прошлом году сожгли куклу высотой 13 метров.
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