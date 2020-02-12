Общество

Волгоградцев предупредили о появлении горячей воды зеленого цвета

Общество 12.02.2020 08:33
0
12.02.2020 08:33


В компании «Концессии теплоснабжения» предупредили о намерении пресечь случаи воровства тепловой энергии с помощью красителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в ближайшие дни будет подкрашен теплоноситель, поступающий в систему отопления жилых домов и зданий других  потребителей, расположенных в поселках Веселая балка и Саши Чекалина. 
Каждый отопительный сезон в поселках Веселая балка и Саши Чекалина фиксируются массовые случаи воровства тепловой энергии, утверждают в компании. В поселках не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение, то есть для получения горячей воды добропорядочные абоненты используют водонагреватели: колонки или бойлеры. Однако некоторые собственники ищут более простые и  незаконные способы: делают врезки в комнатные батареи, сливают циркулирующий теплоноситель и используют его для мытья посуды, уборки и других бытовых нужд.
Производственная вода, циркулирующая в закрытой системе отопления, в радиаторах, по химическому составу не предназначена для использования в бытовых целях. Врезки в батареи чреваты проблемами в работе всей системы отопления зданий и как следствие сбоями в подаче тепла. За самовольное подключение и использование тепловой энергии физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей.
Для выявления и пресечения незаконного потребления тепловой энергии используется безвредный для здоровья краситель «Уранин А». С его помощью вода в системе отопления окрашивается в зеленый цвет. Безопасность использования данной технологии подтверждена Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, подчеркнули в компании. 
С помощью такого красителя в прошлые отопительные сезоны «Концессиям теплоснабжения» уже удалось пресечь воровство коммунального ресурса в поселках Веселая балка и Саши Чекалина в Кировском районе, а также  в поселках Соляной и Верхняя Судоверфь Красноармейского района. В домах Кировского района с системой централизованного ГВС никаких изменений с цветом горячей воды не произойдет.
 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Общество
12.02.2020 12:24
Общество 12.02.2020 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2020 11:02
Общество 12.02.2020 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2020 09:56
Общество 12.02.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2020 08:52
Общество 12.02.2020 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2020 21:34
Общество 11.02.2020 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2020 14:16
Общество 11.02.2020 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.02.2020 13:57
Общество 11.02.2020 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.02.2020 11:25
Общество 11.02.2020 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.02.2020 10:41
Общество 11.02.2020 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.02.2020 08:41
Общество 11.02.2020 08:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.02.2020 19:43
Общество 10.02.2020 19:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.02.2020 17:05
Общество 10.02.2020 17:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.02.2020 15:40
Общество 10.02.2020 15:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.02.2020 12:04
Общество 10.02.2020 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.02.2020 11:42
Общество 10.02.2020 11:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:49
ООО "Волгабас", которым руководил сын экс-депутата Волгоградской облдумы, заподозрили в неуплате налоговСмотреть фотографии
13:54
В Волгограде за год потери электроэнергии снизились на 2,4%Смотреть фотографии
13:45
В Волгограде выяснили, каких врачей не хватает больше всегоСмотреть фотографии
13:39
Сбербанк выдал 65% кредитов по программе ипотеки с господдержкой для семей с детьмиСмотреть фотографии
13:29
Житель Волгограда скончался от травм, полученных на склоне Мамаева кургана во время катанияСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде распродают имущество засветившегося в коррупционном скандале предприятия ФСИНСмотреть фотографии
12:24
Новый замгубернатора Волгоградской области "получил по рукам" из-за вредных указаний газовикамСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области внук тайно оформил на деда кредит онлайнСмотреть фотографии
11:02
Три дня без воды: в Волгограде разобрали киоск из-за аварии на трубопроводеСмотреть фотографии
10:36
Девочка-подросток пострадала в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области вынесли приговор осквернителю памятного знака жертвам ХолокостаСмотреть фотографии
09:56
«Не могу спать от боли»: онкобольной без гражданства из Волгоградской области – о жизни без лекарствСмотреть фотографии
08:52
Трассы Волгоградской области заметет мокрым снегомСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцев предупредили о появлении горячей воды зеленого цветаСмотреть фотографии
21:34
В Волжском из-за аварии снизят давление подачи водыСмотреть фотографии
19:51
На кону миллиард: в закупках по расчистке ериков в Волгоградской области нашли «мутную воду»Смотреть фотографии
17:27
В сети кофеен Coffee Bean запустили оплату по биометрииСмотреть фотографии
17:20
Волгоградская полиция приостановила выдачу гражданам Китая документов на въезд для работыСмотреть фотографии
16:06
Момент нападения собаки на злосчастной улице Рионской в Волгограде попал в кадрСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
В Волгограде открылся магазин «Пятёрочка» в новой концепцииСмотреть фотографии
14:53
"Мы - филиал "Единой России"?: в Волгограде коммунисты обратились в центр с жалобой на руководство обкомаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Гаражи на улице Бурейской в Волгограде "зачистили" до опасных ям и помойкиСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» решили замолчать скандал с беременной сотрудницейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Волжском установили билборды с портретами экс-министра СССРСмотреть фотографии
12:49
Сервис Сбербанка по снятию наличных работает в 76 торговых точках в селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
За грязные дела концессионеру Светлоярского района Волгоградской области грозит уголовное преследованиеСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде определили старого-нового хозяина кладбищ Смотреть фотографии
11:15
Мужчина умер на платформе станции подземного трамвая в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде приговорили к сносу новую партию гаражейСмотреть фотографии
09:52
В Садах Придонья построили детскую площадкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 