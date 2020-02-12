Волгоградцев предупредили о появлении горячей воды зеленого цвета





В компании «Концессии теплоснабжения» предупредили о намерении пресечь случаи воровства тепловой энергии с помощью красителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, в ближайшие дни будет подкрашен теплоноситель, поступающий в систему отопления жилых домов и зданий других потребителей, расположенных в поселках Веселая балка и Саши Чекалина.

Каждый отопительный сезон в поселках Веселая балка и Саши Чекалина фиксируются массовые случаи воровства тепловой энергии, утверждают в компании. В поселках не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение, то есть для получения горячей воды добропорядочные абоненты используют водонагреватели: колонки или бойлеры. Однако некоторые собственники ищут более простые и незаконные способы: делают врезки в комнатные батареи, сливают циркулирующий теплоноситель и используют его для мытья посуды, уборки и других бытовых нужд.

Производственная вода, циркулирующая в закрытой системе отопления, в радиаторах, по химическому составу не предназначена для использования в бытовых целях. Врезки в батареи чреваты проблемами в работе всей системы отопления зданий и как следствие сбоями в подаче тепла. За самовольное подключение и использование тепловой энергии физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей.

Для выявления и пресечения незаконного потребления тепловой энергии используется безвредный для здоровья краситель «Уранин А». С его помощью вода в системе отопления окрашивается в зеленый цвет. Безопасность использования данной технологии подтверждена Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, подчеркнули в компании.

С помощью такого красителя в прошлые отопительные сезоны «Концессиям теплоснабжения» уже удалось пресечь воровство коммунального ресурса в поселках Веселая балка и Саши Чекалина в Кировском районе, а также в поселках Соляной и Верхняя Судоверфь Красноармейского района. В домах Кировского района с системой централизованного ГВС никаких изменений с цветом горячей воды не произойдет.



