Расследования

Конвейер смертей: в Ерзовке Волгоградской области продолжаются убийства собак

Расследования 02.02.2020 22:32
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02.02.2020 22:32




Минимум десять собак погибли в поселке Ерзовка от рук неизвестных отравителей. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, в поселке настоящая паника – умирают уже и домашние собаки после возвращения с улицы. Среди жертв живодеров – шесть чипированных собак, одна хаски, убежавшая из вольера,  и еще три  домашних питомца. Мертвых собак находят по всему поселку. У одной из погибших бездомышей остались десять щенков. В одной семье домашняя собачка после прогулки стала биться в судорогах на глазах трехлетнего сына хозяйки. «Ребенок в шоковом состоянии. Собаку сейчас спасают в ветеринарке «Айболит»», - рассказывает потрясенная женщина. 
Напомним, об отравлении собак ИА «Высота 102» рассказывало в публикации "Люди - вы сволочи?": в Ерзовке Волгоградской области травят крысиным ядом чипированных собак (ВИДЕОШОК). Константин Гончаров, который стерилизовал бездомных собак и чипировал их в клиниках, обратился за помощью в полицию с просьбой расследовать убийства бездомных животных, умиравших в страшных мучениях, предположительно, от крысиного яда. Однако конвейер смерти заработал еще быстрее. По словам местных жителей, они видели мужчин в форме работников местной коммунальной службы, которые что-то разбрасывали по улицам и даже будто бы вывозивших трупы собак. «Никто свидетелей не опрашивал. Заявления от жителей, у кого погибли домашние собаки,  не принимаются. Мне передали «привет» от участкового, который пригрозил мне ответить по закону. Ответить за что? За то, что я прошу найти убийц собак и привлечь их к ответственности за жестокое обращение с животными?», - недоумевает Константин, для которого случившееся стало настоящим потрясением. Возмущены бездействием властей и волонтеры Волгоградской области. 
Между тем, сообщение о массовом убийстве собак в поселке Ерзовка вызвало неоднозначную реакцию у пользователей Инстаграм и других социальных сетей. Так, некоторые одобряют такой способ сведения счетов с бездомными собаками, мотивируя это тем, что они нападают на людей. У других случившееся вызвало гнев и возмущение. «А если какой-то ребенок подберет на улице отраву? Кто ответит за это? В этом году вышел новый закон, который исключает подобные методы сокращения популяции бездомных животных в России. Но в Ерзовке, видимо, живут и правят по другим, своим законам», - негодуют защитники животных. В свою очередь, жители поселка намерены обратиться с заявлением в прокуратуру Волгоградской области с просьбой дать оценку происходящим в поселке событиям, а также позиции правоохранителей.

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