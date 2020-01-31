В Волгограде решили снести "Китай город"





Строение с вывесками "Китай город" в Ворошиловском районе Волгограда приговорили к сносу. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующее распоряжение принято главой района 29 января текущего года.

Согласно документу, на земельном участке по ул. Череповецкой, 13Б в Ворошиловском районе Волгограда подлежат демонтажу самовольно установленное нестационарное строение сложной конфигурации с вывесками "Китай город", "Кассы онлайн", "ОСАГО+ ТО КАСКО". Ориентировочная площадь - 250 кв.метров.

Собственнику предложено в течение 5 рабочих дней освободить землю от указанных объектов добровольно.

Если этого не будет сделано, что МБУ "ЖКХ Ворошиловского района Волгограда" будет готово организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению указанного нестационарного объекта.

В администрации города уточнили, что нестационарное сооружение с вывесками "Китай город", "Кассы онлайн", "ОСАГО+ ТО КАСКО" по ул. Череповецкая, 13Б размещено на примыкающем к торговому комплексу "Китай город» (ул. Котлубанская,56) земельном участке. Площадь нестационарного сооружения (на фото оно с красной крышей - прим. ред.) составляет около 250 кв.м. Отмечается, что территория, на которой он установлен, находится вне схемы размещения нестационарных торговых объектов. Ее приведут в надлежащее состояние.

Отметим, что на вещевом рынке "Китай город" правоохранительные органы нередко проводят рейды и задерживают иностранцев-нелегалов. Рынок несколько лет назад временно закрывали из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. К слову, "Китай город" уже приговаривали к сносу в 2018 году, но тогда администрация района отменила свое решение, так как у торгового павильона нашелся законный владелец, оформивший в 2010 году на объект право собственности.

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