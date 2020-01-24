



Волгоградские и Тамбовские полицейские восстановили всю цепочку событий, предшествующих обнаружению на трассе в Волгоградской области автомобиля, в котором находились клетки со львенком и обезьяной, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.

Все началось с того, что утром 23 января инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по региону получили ориентировку из полиции Жердевского района Тамбовской области об угоне от АЗС на трассе "Волгоград-Москва" автомобиля "Митсубиси Лансер". О совершенном преступлении заявил владелец машины — 24-летний житель Дагестана. Госавтоинспекторы в Новониколаевском районе Волгоградской области обнаружили на обочине дороги разыскиваемую иномарку. За рулем находился 19-летний житель рабочего поселка Новониколаевский.

Молодой человек пояснил, что учится в московском вузе. Накануне, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска попутчиков, в качестве пассажира он добирался домой из Москвы на данном автомобиле.

С его слов, ночью в пути следования водитель попросил его на некоторое время сесть за руль. Он согласился, но через несколько часов на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего повредил кузов автомобиля. Между ним и владельцем машины возник конфликт по вопросу возмещения ущерба, в ходе которого последний, угрожая пистолетом, несколько раз ударил его и стал требовать деньги. После автовладелец отобрал у молодого человека сотовый телефон, ноутбук, бумажник, банковские карты и беспроводные наушники. Находясь на автозаправочной станции в Тамбовской области, студент, воспользовавшись отсутствием хозяина машины, пересел на водительское сиденье и совершил угон, но в Новониколаевском районе в машине закончился бензин. Свои действия он объяснил тем, что опасался за свою жизнь.

В ходе осмотра транспортного средства сотрудники волгоградской ГИБДД обнаружили в салоне клетки с дикими животными – обезьяной и львенком.

Подозреваемый, угнанный автомобиль и животные были доставлены в отдел МВД России по Новониколаевскому району, куда позже прибыли сотрудники Тамбовской полиции и владелец автомобиля – 24-летний житель Дагестана. Все доставленные лица были опрошены. Со слов автовладельца, его знакомые попросили доставить животных в Дагестан. Однако никаких документов на львенка и обезьяну он предъявить не смог.

В ходе первоначальной проверки установлено, что у владельца машины действительно имеется газовый пистолет, который он хранил в бардачке машины, а у студента обнаружены травмы на лице.

Теперь полицейские двух регионов проводят процессуальные проверки по фактам угона и разбоя, между всеми участниками этой истории будут проведены очные ставки и проверки излагаемых доводов и объяснений.

Также проверка проводится и по факту перевозки экзотических животных без документов. Львёнка и мартышку передали представителям Росприроднадзора. Животных перевезли в Волгоград на станцию по борьбе с болезнями животных. Они помещены на 10-дневный карантин.



