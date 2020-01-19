Аналитика 19.01.2020 13:10
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19.01.2020 13:10
Росстат составил рейтинг регионов по уровню доходов за 2018 год, в котором Волгоградская область оказалась лишь на 69-ом месте. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области за 2018 год средние доходы на душу населения в месяц составили 22813 рублей. В ЮФО еще меньше доходов получают жители Крыма – 21524 рубля (74-ое место в РФ) и Калмыкии (17082 рубля) – 83-ое место среди регионов России. В Астрахани доходы за 2018 год оказались выше – 23670 рублей (61-ое место в РФ), в Севастополе – 28834 рубля (34-ое место), в Ростовской области – 29095 рублей (30-ое место). А в Краснодарском крае этот показатель составил 34372 рубля (16-ое место). Самыми отстающими по уровню доходов стала Тыва – 15603 рубля, Ингушетия (16163 рубля) и Калмыкия. Лидером по доходам назван Ямало-Ненецкий округ – 79398 рублей.
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