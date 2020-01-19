Аналитика

Волгоградская область по уровню доходов населения заняла 69-ое место из 85

Аналитика 19.01.2020 13:10
5
19.01.2020 13:10


Росстат составил рейтинг регионов по уровню доходов за 2018 год, в котором Волгоградская область оказалась лишь на 69-ом месте. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области за 2018 год средние доходы на душу населения в месяц составили 22813 рублей. В ЮФО еще меньше доходов получают жители Крыма – 21524 рубля (74-ое место в РФ) и Калмыкии (17082 рубля) – 83-ое место среди регионов России. В Астрахани доходы за 2018 год оказались выше – 23670 рублей (61-ое место в РФ), в Севастополе – 28834 рубля (34-ое место), в Ростовской области – 29095 рублей (30-ое место). А в Краснодарском крае этот показатель составил 34372 рубля (16-ое место). Самыми отстающими по уровню доходов стала Тыва – 15603 рубля, Ингушетия (16163 рубля) и Калмыкия. Лидером по доходам назван Ямало-Ненецкий округ – 79398 рублей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Аналитика
15.01.2020 08:02
Аналитика 15.01.2020 08:02
23 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.01.2020 14:38
Аналитика 14.01.2020 14:38
0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
13.01.2020 12:10
Аналитика 13.01.2020 12:10
9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.01.2020 09:32
Аналитика 12.01.2020 09:32
20 Обсудить

0
Далее
Аналитика
10.01.2020 12:06
Аналитика 10.01.2020 12:06
27 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.01.2020 16:49
Аналитика 09.01.2020 16:49
0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.01.2020 14:59
Аналитика 09.01.2020 14:59
9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
09.01.2020 14:20
Аналитика 09.01.2020 14:20
2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
08.01.2020 16:43
Аналитика 08.01.2020 16:43
31 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.01.2020 09:14
Аналитика 05.01.2020 09:14
9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
04.01.2020 15:45
Аналитика 04.01.2020 15:45
44 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.01.2020 08:31
Аналитика 03.01.2020 08:31
0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.01.2020 08:40
Аналитика 02.01.2020 08:40
0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.12.2019 12:18
Аналитика 30.12.2019 12:18
2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.12.2019 10:42
Аналитика 30.12.2019 10:42
8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:55
Мэр Волжского Игорь Воронин окунулся в крещенской купелиСмотреть фотографии
13:35
В центре Волгограда такси врезалось в пассажирский автобусСмотреть фотографии
13:10
Волгоградская область по уровню доходов населения заняла 69-ое место из 85Смотреть фотографии
11:00
На улицу в Волгограде снова вышла собака-людоедСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде преподавателя ВУЗа уличили во взятке за госэкзаменСмотреть фотографии
09:21
В комитете транспорта Волгоградской области рассказали о работе над проектом третьего пускового комплекса моста через ВолгуСмотреть фотографии
07:32
Волгоградцы встретили Крещение в ледяной воде (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
18:26
Бывший заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области заключен под стражуСмотреть фотографии
17:04
«Дети рождаются не из-за денег»: волгоградцы рассказали, как послание президента повлияло на их планы стать родителямиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
УК выставила мэрии Волжского крупный счёт за текущий ремонт жильяСмотреть фотографии
12:39
«Мы стоим, они сидят»: фоторепортаж с пикета в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде и Волжском мошенники «сняли порчу» и продали криптовалюту на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:25
«А бабушка еще жива?»: в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без домаСмотреть фотографии
10:07
Крестные ходы и ныряние в прорубь: волгоградская полиция подготовилась к празднованию КрещенияСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде студента задержали на почте с посылкой контрабандных стероидовСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде на массовом пикете для политзаключенных потребуют амнистии в честь 75-летия ПобедыСмотреть фотографии
08:20
В Волгограде обладателя сертификата антикоррупционной хартии российского бизнеса судят за халатностьСмотреть фотографии
19:20
В Волгоградской области суд временно лишил свободы «Партию свободных граждан»Смотреть фотографии
19:07
В Волгограде бывший наркополицейский не смог отсудить у государства всю сумму «гонорара успеха»Смотреть фотографии
18:53
Александр Анащенко рассказал студентам педагогических направлений о том, каким будет учитель будущегоСмотреть фотографии
17:24
"Лидера России" назначили заместителем руководителя комитета образования Волгоградской области Смотреть фотографии
15:28
Топ-5 секретов обязательного медицинского страхованияСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской академии физкультуры выбрали нового ректораСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде с осужденного директора "Европа-Биофарм" взыскали 45 млн рублей в доход государстваСмотреть фотографии
12:34
«Отдыхать, гулять, встречаться»: у губернатора романтический настрой на Центральную набережную ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:47
Сообщения о минировании школ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
11:21
Волгоградец выслушал приговор за продажу чужой недвижимостиСмотреть фотографии
10:59
Задержан экс-заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области Смотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области житель Казахстана погиб из-за перебегавшей дорогу свиньиСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде эвакуируют школы из-за анонимных сообщений с угрозамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 