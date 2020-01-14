Водолазы извлекли тела двоих рыбаков из озера в Волгоградской области





Завершена поисковая операция на озере в Волгоградской области, где сегодня обнаружены тела пропавших накануне рыбаков. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, около 15:00 водолазы достали погибших из водоема. Этот участок местности расположен на границе Калачевского и Городищенского районов.

С заявлением о пропаже мужчин в отдел полиции Советского района обратилась ночью, 14 января, 54-летняя жительница Волгограда. Она просила установить местонахождение 56-летнего супруга и 73-летнего родственника, которые утром 13 января на автомашине "Сузуки Гранд Витара" выехали на рыбалку и не вернулись. Днем мужчина звонил своей супруге, а после его телефон стал недоступен.





В ходе поисковых мероприятий автомашина была обнаружена возле озера Бурунистое. Позже в водоеме нашли и тела погибших.

В пресс-службе СУ СКР по региону уточнили, что, по предварительным данным, смерть погибших не носит криминальный характер. Скорее всего, мужчины провалились под лёд и утонули. На месте происшествия работают следователи. По факту гибели рыбаков проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.