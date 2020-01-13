В Волгограде любителя ездить "под градусом" отправили в колонию строгого режима

Расследования 13.01.2020 14:50
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13.01.2020 14:50
К 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 36-летний волгоградец за управление автомобилем в пьяном виде. Такое решение, как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, принял Дзержинский районный суд.
Как установлено в суде, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, но это его не исправило. В 2019 году он вновь был задержан сотрудниками полиции за вождение в нетрезвом виде. Свою вину он полностью признал. Уголовное дело расследовали сотрудники ОП №3 УМВД России по г.Волгограду.
Приговором суда водитель также лишен на 3 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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