В Волгоградской области раскаявшийся мошенник избежал тюрьмы за 11 эпизодов обмана





Одиннадцать раз обманул жительницу Волгоградской области мошенник из республики Северная Осетия – Алания, но смог избежать тюрьмы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Жирновского районного суда, уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину было прекращено в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

На таком наказании настаивало следствие и потерпевшая, которая простила обманщика. Он в свою очередь принес ей свои извинения, раскаялся и полностью погасил причиненный ущерб, перечислив ей 139 тысяч рублей.

В суде установлено, что житель республики Северная Осетия – Алания познакомился с женщиной из Волгоградской области в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина, как указано в материалах дела, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, обманул женщину, воспользовавшись ее доверием. В первый раз он попросил у нее 17 тысяч рублей на похороны матери, затем 10 тысяч рублей на лечение дочери. Потом обманщик еще 8 раз получал от жительницы Волгоградской области различные денежные суммы. Он просил денег на медицинскую операцию, повторную операцию, оплату лечения, авиабилеты для себя и своей дочери, оплату услуг риелтора якобы в связи с продажей своего дома и т.п. Таким образом, он похитил у женщины 138300 рублей.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.