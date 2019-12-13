Волгоградец заплатил за прыжки на крыше чужой машины 44 тысячи рублей

Общество 13.12.2019 16:15
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13.12.2019 16:15
28-летний волгоградец получил два года лишения свободы условно за прыжки на крыше чужого авто. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, такой приговор вынес Краснооктябрьский районный суд. Ранее судимый гражданин, находясь в подпитии, взобрался на автомобиль, припаркованный возле одного из многоквартирных домов в Краснооктябрьском районе Волгограда, и стал прыгать на крыше. В результате владельцу транспортного средства был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 44 тысячи рублей. Подсудимый вину признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.
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