Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской области

Общество 09.12.2019 12:16
7256 13
09.12.2019 12:16
На территории Волгоградской области, по данным Гидрометцентра, в ближайшие недели сохранится погода, благоприятная для распространения вирусных заболеваний. За последнюю неделю прирост числа заболевших ОРВИ и гриппом - 9,3%. Охват населения прививками на сегодняшний день составляет почти 47 %.
Об этом шла речь на традиционном для понедельников оперативном совещании в администрации региона. Губернатор Волгоградской области сделал акцент на организации работы, направленной на профилактику заболеваемости.
«Необходимо обеспечить в детских образовательных учреждениях строгий входной контроль и комфортный температурный режим в помещениях; обеспечить поддержание необходимого запаса лекарственных средств в аптечных и медицинских организациях; быть в готовности при необходимости развернуть дополнительный коечный фонд», - озадачил подчиненных Андрей Бочаров.
Глава регион также добавил, что работодателям Волгоградской области необходимо рекомендовать ввести входной контроль заболевших, а также продолжить вакцинацию сотрудников.
Реклама
В Волгограде проведут спецоперацию по спасению карниза бывшей партшколы от обрушения09.12.2019 17:03
В Волгограде после коммунальной аварии внепланово заменят ветхий участок тепломагистрали09.12.2019 14:52
По-новому: в 2020 году в Волгоградской области стартует пилотный проект «Прямые выплаты»09.12.2019 13:21
Без вредных привычек: жители Волгоградской области мало пьют и курят09.12.2019 10:07
В Волгограде на улице Лавочкина почти сутки бьет фонтан кипятка08.12.2019 14:03
Что в коробочке лежит: в Волгоградской области ждут новогодние подарки из Омска за 77 рублей08.12.2019 11:14
В отдаленных хуторах Волгоградской области закрылись аптеки08.12.2019 10:54
Готовят телегу зимой: в Волгограде объявили аукционы на ремонт дорог почти на полмиллиарда рублей08.12.2019 09:36
В поддержку осужденного в Москве Егора Лесных из Волжского прошли одиночные пикеты07.12.2019 18:11
«Невинные животные не должны пострадать»: волгоградка после нападения собаки-людоеда выступила с обращением07.12.2019 16:48
Президент России назначил новых судей в Волгоградской области07.12.2019 11:06
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»07.12.2019 10:58
В Волгоградской области отстреляют диких кабанов из-за АЧС07.12.2019 10:13
ЦИК поручил волгоградскому облизбиркому сорвать печати с выборов губернатора и депутатов06.12.2019 23:27
Депутаты не против упрощения трудоустройства иностранных студентов в Волгоградской области06.12.2019 15:59
Реклама