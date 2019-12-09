Грипп не дремлет: «больной» теме посвятили оперативку в администрации Волгоградской области





На территории Волгоградской области, по данным Гидрометцентра, в ближайшие недели сохранится погода, благоприятная для распространения вирусных заболеваний. За последнюю неделю прирост числа заболевших ОРВИ и гриппом - 9,3%. Охват населения прививками на сегодняшний день составляет почти 47 %.

Об этом шла речь на традиционном для понедельников оперативном совещании в администрации региона. Губернатор Волгоградской области сделал акцент на организации работы, направленной на профилактику заболеваемости.

«Необходимо обеспечить в детских образовательных учреждениях строгий входной контроль и комфортный температурный режим в помещениях; обеспечить поддержание необходимого запаса лекарственных средств в аптечных и медицинских организациях; быть в готовности при необходимости развернуть дополнительный коечный фонд», - озадачил подчиненных Андрей Бочаров.

Глава регион также добавил, что работодателям Волгоградской области необходимо рекомендовать ввести входной контроль заболевших, а также продолжить вакцинацию сотрудников.



