



"Концессии теплоснабжения" устранили аварию на теплосетях и обеспечили подачу теплоносителя до ввода в жилые дома и социальные объекты в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района, где в ночь на 5 декабря произошла авария. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, к утру все восстановительные работы были завершены, в первой половине дня осуществлялось наполнение сети ресурсом. Теперь управляющие компании проводят регулировку внутридомовых сетей, чтобы тепло поступило в каждую квартиру. Администрация района контролирует работу управляющих компаний, пояснили в мэрии. Если батареи в квартирах до конца сегодняшнего дня будут оставаться холодными, жителям необходимо обратиться в свою УК для повторной регулировки внутридомовых сетей. Если УК бездействует, то необходимо обратиться в администрацию района.

Магистраль диаметром 377 мм, проходящая по ул. Богомольца и Н. Отрады, обеспечивает подачу ресурса в ряд жилых домов и соцобъектов в микрорайоне Тракторозаводского района. Данный теплопровод сооружен несколько десятилетий назад и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировался, в результате чего пришел в изношенное состояние. В настоящее время ресурсонабжающей компанией принято решение полностью заменить ветхий трубопровод с нестандартным диаметром на новый с большим диаметром в 400 мм. Добавим, что в результате аварии на теплотрассе без тепла остались около полусотни жилых домов, в том числе школы и детские сады.



