Расследования 04.12.2019 17:59
457 7
04.12.2019 17:59
В мошенничестве, терроризме, использовании рабского труда, изнасиловании и многом другом обвинила 61-летняя жительница Волгограда мужа своей дочери. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на СУ СКР по Астраханской области, женщина написала заявление в правоохранительные органы, а в итоге сама стала подозреваемой.
В отношении волгоградки следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет или крупный штраф.
По версии следствия, пожилая женщина из личных неприязненных отношений к мужу своей дочери, проживающего на территории Советского района Астрахани, обратилась в правоохранительные органы по факту совершения им мошенничества, изнасилования, незаконного лишения свободы ее дочери, использования ее рабского труда, а также организации террористического сообщества, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Следственным отделом была проведена процессуальная проверка, в ходе которой факты совершенных преступлений не подтвердились. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях ее зятя признаков преступления. Таким образом, женщина оговорила зятя в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Реклама
В Волгоградской области не теряют надежды найти пропавшего год назад рыбака04.12.2019 19:26
Расследования 04.12.2019 19:26
245 1 Обсудить
В Волгоградской области главу стройфирмы отправили в колонию за неуплату почти 100 млн рублей налогов04.12.2019 11:21
Расследования 04.12.2019 11:21
1982 4 Обсудить
В Волгограде срочнику удалили селезенку после избиения сослуживцами04.12.2019 10:25
Расследования 04.12.2019 10:25
4330 18 Обсудить
В Волгоградской области прораба осудили за обман с трудоустройством рабочих в Южной Корее03.12.2019 15:57
Расследования 03.12.2019 15:57
1739 3 Обсудить
В Волгоградской области экс-начальника почтамта отдали под суд за хищение народных денег03.12.2019 13:06
Расследования 03.12.2019 13:06
1823 5 Обсудить
В Волгоградской области стажер "увела" со счета организации 1,7 млн рублей03.12.2019 12:18
Расследования 03.12.2019 12:18
2768 7 Обсудить
В Волгоградской области частного охранника осудили за распыление перцового баллончика03.12.2019 11:32
Расследования 03.12.2019 11:32
1041 3 Обсудить
В Волгограде следователи ФСБ вскрыли аферу с участием мертвеца и жителя Астраханской области02.12.2019 14:20
Расследования 02.12.2019 14:20
9217 5 Обсудить
Под Волгоградом предприниматель обманом получил от газовиков компенсацию за чужие земли01.12.2019 08:59
Расследования 01.12.2019 08:59
3460 4 Обсудить
Обладателя гражданства РФ и США арестовали в Волгоградской области по делу о покушении на полицейского30.11.2019 15:31
Расследования 30.11.2019 15:31
8017 9 Обсудить
Волгоградский сотрудник ФСИН России засветился в деле о махинациях с поставкой мебели в санаторий МВД29.11.2019 13:30
Расследования 29.11.2019 13:30
12907 15 Обсудить
В Волгограде судебный пристав обманом закрывал дела должников29.11.2019 12:20
Расследования 29.11.2019 12:20
23297 15 Обсудить
В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное дело28.11.2019 11:44
Расследования 28.11.2019 11:44
2741 2 Обсудить
В Волгограде студент воровал бензин с чужих авто для заправки отцовского подарка28.11.2019 11:25
Расследования 28.11.2019 11:25
2533 7 Обсудить
В Волгоградской области «покровителя» иностранцев осудят за взятку27.11.2019 13:13
Расследования 27.11.2019 13:13
1150 0 Обсудить
Реклама