



В мошенничестве, терроризме, использовании рабского труда, изнасиловании и многом другом обвинила 61-летняя жительница Волгограда мужа своей дочери. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на СУ СКР по Астраханской области, женщина написала заявление в правоохранительные органы, а в итоге сама стала подозреваемой.

В отношении волгоградки следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет или крупный штраф.

По версии следствия, пожилая женщина из личных неприязненных отношений к мужу своей дочери, проживающего на территории Советского района Астрахани, обратилась в правоохранительные органы по факту совершения им мошенничества, изнасилования, незаконного лишения свободы ее дочери, использования ее рабского труда, а также организации террористического сообщества, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Следственным отделом была проведена процессуальная проверка, в ходе которой факты совершенных преступлений не подтвердились. По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях ее зятя признаков преступления. Таким образом, женщина оговорила зятя в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



