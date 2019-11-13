В Волгоградской области на родине члена Совфеда «напряженка» с инвесторами





Ни один инвестор пока не стал резидентом территории опережающего развития в городском округе Михайловка. В заключении на проект бюджета региона 2020 года КСП Волгоградской области констатировала, что оценить влияние площадки на формирование казны пока невозможно, сообщает ИА "Высота 102".

Территория опережающего развития в Михайловке, которую до 2014 года возглавлял действующий сенатор от Волгоградской области Николай Семисотов, создана постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2019 года. Данный проект нацелен на создание благоприятных условий для развития производства. Согласно данным администрации региона, в городском округе планируется «открытие площадок по выпуску электрощитового оборудования, модифицированного катионного крахмала, выпуску сельхозпродукции и ее переработки». Владельцам предприятий при этом обещаны налоговые преференции. Потенциальными резидентами кластера заявлены 7 инвесторов с 8 проектами. В течение 10 лет компании намерены вложить в развитие бизнеса 9,7 млрд млрд рублей. При этом в первый год работы минимальный объем капитальных вложений каждого инвестора должен составить 2,5 млн рублей, а количество созданных рабочих мест – не менее 10.

Поскольку на сегодняшний день реальные инвесторы в Михайловке не появились, аудиторы КСП полагают, что в ближайшие три года данная площадка существенного влияния на суммарный объект инвестиций, вкладываемых в регион, не окажет.



