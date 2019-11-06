Общество 06.11.2019 10:53
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06.11.2019 10:53
Территориальное управление Роспотребнадзора объявило предостережение государственному автономному учреждению Волгоградской области "Спортивный клуб "Ротор". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ведомстве, в управление поступила жалоба потребителя, которому при наличии входного билета был запрещен проход на футбольный матч СК "Ротор" VS ФК "Торпедо" на стадионе "Волгоград Арена". Мужчина пояснил, что пытался пронести на стадион упаковку арахиса весом 100 гр. и бутылку лимонада, приобретенные за пределами "Волгоград Арены".
Согласно Правилам поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных правительством РФ, зрителям запрещается проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра. Однако Правила не предусматривают запрет на пронос продуктов питания, купленных за пределами стадиона.
Также Правила не содержат обязательства скручивания крышек (пробок) с бутылок при входе на стадион.
Управлением было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, где юридическому лицу предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установленный срок. Отмечается, что ГАУ ВО "СК "Ротор" предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований исполнило в срок, о чем уведомило территориальное управление Роспотребнадзора.
Напомним, "Ротор" сыграл с "Торпедо" 31 августа текущего года. Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу столичного клуба - лидера первенства ФНЛ. Тогда на стадионе "Волгоград Арена" за игрой наблюдали 33 417 человек. Такой результат поставил Волгоград на третье место в истории ФНЛ по посещаемости матчей.
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