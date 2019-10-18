Происшествия 18.10.2019 12:15
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18.10.2019 12:15
Житель одного из сел Николаевского района пытался сжечь супругу из-за отказа жить вместе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в отношении 37-летнего мужчины дознаватели полиции возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Установлено, что 12 октября текущего года он ворвался в торговый павильон, который принадлежит ему с супругой, и стал требовать восстановления семьи. Получив отказ, он стал разливать в помещении бензин, угрожать убийством. Известно, что супруги конфликтуют и вместе не живут. Ситуацию спас участковый уполномоченный: он задержал агрессивного мужчину. В отношении селянина избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
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