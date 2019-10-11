Телеком

Финансовые услуги для жителей отдаленных регионов Юга России станут доступнее

Телеком 11.10.2019 16:06
470 0
11.10.2019 16:06


«Ростелеком» и Южное ГУ Банка России намерены повысить уровень доступности финансовых услуг для граждан нашей страны, проживающих на отдаленных, труднодоступных и малонаселенных территориях Юга России. Соответствующий протокол был подписан в Сочи на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2019 президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским и начальником Южного главного управления Центрального банка РФ Евгением Эберенцем.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, согласно договоренностям, зафиксированным в протоколе, партнеры планируют расширить доступ к финансовым услугам через интернет. Таким образом, жители удаленных населенных пунктов южных регионов в перспективе смогут удаленно открывать и закрывать счета, проводить коммунальные, коммерческие и социальные платежи, оформлять страховые документы и многое другое.
«Повышению доступности финансовых и многих других услуг, которые можно получать удаленно, во многом способствует федеральная государственная программа по устранению цифрового неравенства (УЦН), которую “Ростелеком” реализует на всей территории России. Во многих регионах работы уже завершены или завершатся к концу текущего года. Социальную значимость этой программы трудно переоценить: у жителей небольших хуторов, поселков или аулов появляется не просто выход в интернет, они могут пользоваться целым рядом онлайн-сервисов, в том числе банковских. Важно, что доступ в интернет по программе устранения цифрового неравенства предоставляется бесплатно», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. 
На Юге в рамках УЦН точками беспроводного доступа в интернет обеспечены уже 892 поселка, где проживает от 250 до 500 жителей, для реализации программы проложено около 11 тысяч километров оптики. Всего «Ростелеком» планирует обеспечить бесплатным доступом в интернет 1555 населенных пунктов Южного федерального округа (ЮФО) и Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до конца 2021 года.
Еще одним эффективным инструментом повышения доступности финансовых услуг является удаленная идентификация на основе биометрических данных клиента. Единая биометрическая система была создана «Ростелекомом» по инициативе Банка России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в июне прошлого года.
Безопасность хранения биометрических данных граждан находится также в сфере ответственности национального оператора связи: данные хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств.
«Функционирование банковской системы невозможно без современных цифровых решений. Они позволяют совершать транзакции по всему миру, ускорять и делать более эффективными любые финансовые процессы. Поэтому достигнутые сегодня договоренности очень важны в условиях реализации проекта по повышению доступности финансовых услуг, в том числе для жителей малонаселенных и труднодоступных территорий ЮФО и СКФО», — сказал Евгений Эберенц, начальник Южного ГУ Банка России.
«Ростелеком» реализует ряд крупнейших в стране проектов цифровизации государственных услуг и сервисов. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации компания была назначена единственным исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства в 2017 и 2018 годах, реализуемых в рамках государственной программы «Информационное общество (2011-2020 г.). В их числе создание и поддержка Единого портала государственных и муниципальных услуг, Единой системы идентификации и аутентификации, а также Единой системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
МегаФон показал рекордные скорости 5G в России
13.09.2019 14:44
10008 1
«Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию
26.09.2019 12:57
4084 0
Компании Юга интегрируют телефонию с CRM
19.09.2019 16:22
3755 0
Телеком
10.10.2019 12:25
Телеком 10.10.2019 12:25
1573 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.10.2019 11:11
Телеком 09.10.2019 11:11
1233 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.10.2019 15:01
Телеком 07.10.2019 15:01
9632 3 Обсудить

0
Далее
Телеком
04.10.2019 15:29
Телеком 04.10.2019 15:29
2679 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
03.10.2019 10:13
Телеком 03.10.2019 10:13
1754 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.10.2019 16:35
Телеком 02.10.2019 16:35
1147 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.10.2019 15:57
Телеком 02.10.2019 15:57
514 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.10.2019 15:39
Телеком 02.10.2019 15:39
302 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.09.2019 09:25
Телеком 30.09.2019 09:25
2511 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.09.2019 12:57
Телеком 26.09.2019 12:57
4084 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
25.09.2019 13:13
Телеком 25.09.2019 13:13
1560 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.09.2019 13:41
Телеком 24.09.2019 13:41
1859 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.09.2019 14:14
Телеком 23.09.2019 14:14
1424 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.09.2019 13:17
Телеком 23.09.2019 13:17
589 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.09.2019 12:12
Телеком 23.09.2019 12:12
494 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:06
Под Волгоградом пострадали 4 человека из-за неуступчивого водителяСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде кровавые аварии продолжают забирать жизни людейСмотреть фотографии
16:06
Финансовые услуги для жителей отдаленных регионов Юга России станут доступнееСмотреть фотографии
14:45
Сбербанк принял участие в обсуждении перспектив развития российских регионов на агропромышленной выставке «Золотая осень»Смотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области заведующую детсадом поймали на хищении бюджетных средствСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области четырех депутатов досрочно лишили мандатовСмотреть фотографии
14:04
Агроробот волгоградского школьника вызвал интерес Минсельхоза РоссииСмотреть фотографии
13:35
Прививка от гриппа: делать страшно болетьСмотреть фотографии
13:26
Научно-производственному центру АО «КАУСТИК» исполнилось 55 летСмотреть фотографии
13:15
Концессионера и мэрию Волгограда обязали за год провести водопровод в ТОС "Краснооктябрьский"Смотреть фотографии
13:08
В мэрии Волгограда дали комментарий по поводу жалобы Исинбаевой Путину на отсутствие ремонта в спортшколе Смотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Школьница из Санкт-Петербурга, которую искали в Волгограде, вернулась домой спустя 9 месяцевСмотреть фотографии
12:20
В парке героев-летчиков Волгограда легендарный истребитель предстанет в новом светеСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области аннулировали брак между молодой россиянкой и престарелым иностранцемСмотреть фотографии
11:49
Приволжская железная дорога нарушила «обет молчания» о закрытом переезде на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В Волгоградской области задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику УФСБСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде на водителя брянского «МАЗа» завели уголовное дело за смертельное ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
В охваченный жаждой мести Саратов из Москвы направили следователей СК для расследования убийства девочкиСмотреть фотографии
09:44
Главный фестиваль недвижимости Волгограда «Метрбум 2019» решает квартирный вопрос за 1 деньСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде отопительный сезон начнется с понедельникаСмотреть фотографии
19:15
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Заместителей губернатора Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде грузовик из Брянской области смял две легковушки: один человек погиб и двое ранены (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В Волгограде застройщик проблемного жилого дома "Атлант" предстанет перед судомСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде кинотеатр «Мори Синема» заставили честно рассказать о хитрых скидкахСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде ищут орудующих в маршрутках и автобусах «щипачей»Смотреть фотографии
16:06
Новое учебное заведение СК РФ в Волгограде все еще меняет собственникаСмотреть фотографии
15:30
ВгАЗ реализовал 50% промышленных отходовСмотреть фотографии
15:24
В Волгограде цены на бензин затаилисьСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде Родина-мать вырвется из металлических оков на месяц раньше срокаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 