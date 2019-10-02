



В Волгограде на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о внесении заведомо ложных сведений в ЕГРН. Фигурантом уголовного дела стала 33-летняя сотрудница управления Росеестра, которую подозревают в умышленном внесении должностным лицом в один из госреестров заведомо недостоверных сведений.

Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина сообщила ИА "Высота 102", что решением Дзержинского районного суда Волгограда от 05.06.2018 были удовлетворены исковые требования администрации Дзержинского района о сносе одного из объектов капитального строительства по ул.Хорошева.

Определением Дзержинского районного суда в отношении объекта были приняты обеспечительные меры в виде запрета осуществлять какие-либо регистрационные действия.

Однако вопреки требованиям законодательства сотрудником управления Росреестра по Волгоградской области при отсутствии правовых оснований и достоверных данных о сносе объекта капитального строительства внесены заведомо ложные сведения в Единый государственный реестр недвижимости. Согласно этим изменениям объект был снят с кадастрового учета якобы в связи с прекращением существования. Однако фактически решение суда о сносе объекта не исполнено.

Впоследствии сотрудником регистрирующего органа данный объект поставлен на кадастровый учет как вновь созданный с присвоением иного кадастрового номера. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.



