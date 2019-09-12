«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборах





«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В каждом помещении для голосования сотрудники «Ростелекома» организовали бесперебойную передачу данных по каналам связи. В обзор IP-камер попадали ящики для голосования, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры были смонтированы с учетом минимизации «слепых» зон в помещениях для голосования , сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

В режиме реального времени трансляция изображения велась на портал https://nashvybor2019.ru. Граждане РФ могли наблюдать за процессом проведения выборов всех уровней: с момента открытия избирательного участка до завершения подсчета голосов и подписания протоколов. Количество уникальных пользователей портала трансляции превысило 100 тысяч человек.

Для сотрудников ЦИК России и избирательных комиссий субъектов РФ был развернут специальный служебный портал, на котором можно было отслеживать процесс настройки инфраструктуры видеонаблюдения до проведения выборов, а также смотреть трансляцию в период проведения выборов.

«Ростелеком» продолжает успешно реализовывать важные государственные проекты. У нас накоплен большой опыт в организации проектов национального масштаба и государственной важности. Компания успешно зарекомендовала себя при организации видеонаблюдения на выборах Президента РФ, выборах в Государственную Думу, в ходе проведения Единого государственного экзамена. Наша основная цель — обеспечить качество реализации проекта по видеонаблюдению, организовав бесперебойную онлайн-трансляцию всего процесса выборов и сохранность видеозаписей. Уверены, что видеонаблюдение позволяет повысить открытость и прозрачность выборов всех уровней», — сказал вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Всего для проведения выборов «Ростелеком» оборудовал средствами видеонаблюдения 768 ТИК и 9464 УИК на территории 38 субъектов РФ. В Волгоградской области специалисты компании установили 714 камер в 357 избирательных участках.

Для организации видеонаблюдения и хранения видеозаписей «Ростелеком» задействовал собственную защищенную сеть передачи данных, центры обработки данных, а также развернул ситуационные центры в каждом филиале.

Свыше полутора тысяч сотрудников компании дежурили в ситуационных центрах субъектов РФ и Корпоративного цента, также было организовано 1693 мобильные бригады общей численностью более четырех тысяч специалистов. Для поддержки пользователей порталов был выделен номер в коде 8-800, на который поступило свыше полутора тысяч обращений.



