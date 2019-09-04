Волга-Раст: выбираем свой Volkswagen Teramont «под ключ»





Teramont – полноразмерный семиместный кроссовер марки Volkswagen, построенный на модульной платформе MQB1. На сегодняшний день – это самый крупный автомобиль, построенный на данной платформе.

Volkswagen Teramont представлен в четырёх комплектациях: Exclusive2, Status3, Respect4 и Origin5. Как среди них выбрать ту, которая идеально соответствует образу жизни, запросам и предпочтениям по стилю вождения, рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде. На российском рынкепредставлен в четырёх комплектациях: Exclusive, Status, Respectи Origin. Как среди них выбрать ту, которая идеально соответствует образу жизни, запросам и предпочтениям по стилю вождения, рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде.

Уже в базовой версии владелец автомобиля получает всю необходимую современную начинку: светодиодную оптику с отдельными дневными ходовыми огнями, 3-зонный климат-контроль, большие легкосплавные диски, аудиосистему, инновационную электронику. По умолчанию немецкий кроссовер оснащен информационно-развлекательной системой Composition Media6 - улучшен отклик, повышена производительность, 8-дюймовый дисплей стал ярче и контрастнее. Протоколы Apple CarPlay7 и Android Auto8 - в наличии, синхронизируется с телефоном без проблем.

В топовой комплектации Teramont поставляется с цифровой приборной панелью Volkswagen Digital Cockpit9 диагональю 12,3 дюйма с отличной графикой и бесчисленными вариантами настроек, оформления и вывода информации. Например, в пространство между виртуальными колодцами спидометра и тахометра можно разместить карту навигационной системы, а показания бортового компьютера легко перенести в центр самих шкал.

В списке опций, которые может выбрать для себя будущий владелец: панорамная крыша, кожаная обивка салона, сенсорная приборная панель, функция контроля слепых зон, система автоматической парковки и многое другое.

Одной из полезных опций Teramont выступает автоматическое открывание крышки багажника. Для этого достаточно просто подставить ногу к нижней части заднего бампера, но ключ должен обязательно лежать в кармане владельца





Впервые Volkswagen Teramont с выгодой до 640 000 руб.1 (ОСАГО, зимняя резина2 и компенсация транспортного налога за 1 год в подарок3) можно приобрести в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде.





Узнать подробности можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11 по телефону (8442) 78-11-11





1. Преимущество достигается при покупке автомобиля Teramont в комплектации Status (Статус) FSI 206 кВт (280л.с.) 8-АКП 4Motion 2018 г. в. по программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый) и за счет предоставления Дилером специальной цены до 30.09.2019 г. Предложение не является публичной офертой.

2. Подарки выдаются при покупке автомобиля Volkswagen Teramont. Подарками являются полис ОСАГО, комплект зимней резины. Условия получения, марки перечисленных товаров определяются на усмотрение Дилера. ОСАГО предоставляют страховые компании: AO «АльфаСтрахование», ООО «Зетта Страхование», АО «Группа Ренессанс Страхование», СПАО «Ингосстрах», ПАО СК «Росгосстрах». Условия выдачи могут быть изменены Организатором. Количество подарков ограничено.

3. Компенсация транспортного налога - это скидка на покупку автомобиля, равная сумме транспортного налога за 1 год владения ТС (размер налога вы можете уточнить по ссылке https://www.nalog.ru/rn34/service/calc_transport/ ). Акция действует до 30.09.2019 г. Предложение не является публичной офертой.





1 МКьюБи

2 Эксклюзив

3 Статус

4 Респект

5 Ориджн

6 Композишн Медиа

7 Эпл Кар ПЛей

8 Андроид Ауто

9 Фольксваген Дилжитал Кокпит



