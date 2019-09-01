В лесу под Волгоградом назло жаре вырос гриб-гигант

Общество 01.09.2019 14:03
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01.09.2019 14:03
Белый гриб, который нашли любители тихой охоты в лесах Волго-Ахтубинской поймы, удивил и порадовал своими размерами. Как рассказали ИА «Высота 102» грибники, этот необычный экземпляр вытянул почти на шестьсот граммов! Удивительно и то, что из-за жаркой погоды в лесах сейчас сушь и как следствие – пустые корзинки грибников. А этот гриб вырос назло жаре и прекрасно сохранился в ожидании, когда же его найдут. Впрочем, подсушки, но уже в домашних условиях, ему избежать не удалось – удивительный дар леса был отправлен на заготовку, чтобы зимой было из чего сварить ароматный грибной супчик и вспомнить яркие моменты пролетевшего лета.
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