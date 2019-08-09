Директора парков Рима, Барселоны, Минска, Москвы и Санкт-Петербурга съехались в Волгоград на международный форум
Общество 09.08.2019 09:02
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09.08.2019 09:02
Сегодня и завтра Волгоград впервые будет площадкой Международного паркового форума. Как сообщает ИА «Высота 102», в город - герой прибыли 160 делегатов. В эти минуты в холле отеля «Волгоград» началась регистрация участников. Это руководители и специалисты ведущих парков и отраслевых учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, регионов России и стран СНГ, а также ведущие зарубежные эксперты.
Среди гостей, которые выступят с докладами на предстоящей конференции - директора парков «Зарядье», «Сокольники», Ботанического сада МГУ, Московского зоопарка, сада «Эрмитаж», а также кураторы всемирно известного парка Гуэль в Барселоне и римского парка Аппиа Антика. Главная тема мероприятия - управление городскими парками и общественными пространствами. В программе форума не только деловая часть. Делегаты Международного паркового форума посетят с экскурсией Мамаев курган и прокатятся на теплоходе по Волге. Кроме того, запланировано профильное знакомство с последними достижениями Волгограда в области паркового искусства - специалистам покажут парк на Верхней террасе Центральной набережной, территорию у музея «Россия - моя история», сквер Пушкина и другие, недавно обновленные пространства.
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