Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплат
Экономика 15.07.2019 15:49 Реклама
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15.07.2019 15:49
Владельцы номинальных счетов для зачисления социальных выплат теперь могут совершать операции в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (на платформах iOS и Android). Напомним, что ранее, в декабре 2018 года, Сбербанк сделал этот сервис доступным в веб-версии Сбербанк Онлайн.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, новый сервис позволяет в режиме онлайн, не посещая отделение банка, перечислять средства с номинального счета на другой счет или банковскую карту (и потом, при необходимости, снимать их в банкомате), просматривать и распечатывать реквизиты счета для предоставления их в орган, осуществляющий выплату социальных средств, предназначенных на содержание подопечного (бенефициара по номинальному счету).
Кроме того, на номинальный счет можно перечислять с других счетов алименты, выплаты по возмещению вреда здоровью и возмещению вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также выплаты на содержание бенефициара. Подробно с условиями номинального счета можно ознакомиться на сайте Сбербанка.
Дмитрий Огуряев, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «Развивая онлайн-сервисы для наших клиентов — законных представителей подопечных, — мы экономим их время, которое они теперь могут потратить на более важные вещи».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Фото с сайта www.sberbank.ru
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