Происшествия

В Волгограде эвакуировали отделение банка

Происшествия 15.07.2019 14:27
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15.07.2019 14:27


Сотрудников и посетителей банка эвакуировали в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, причиной стал подозрительный предмет, обнаруженный в зале кредитного учреждения. В настоящее время помещения банка обследуют сотрудники оперативных служб.

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